La comunidad educativa del Instituto de Enseñanza Secundaria Las Lagunas de Torrevieja lleva esperando diez meses a que la Conselleria de Educación cubra una plaza de conserje que quedó vacante por jubiliación en abril pasado.

El centro, con más de mil alumnos y 115 docentes, tiene adscritos a su plantilla tres puestos de conserje. Actualmente dos funcionarios -uno con jornada reducida- se encargan de unas tareas de conserjería.

Funciones que se han multiplicado con los protocolos para evitar la propagación de la pandemia: ahora hay más accesos que abrir y cerrar a diario -tres puertas distintas-, además del control de apertura y cierre de las ventanas y aulas.

Una labor de control de accesos -el centro abre a las 7.55 y algunos días cierra a las 23.00 horas- en la que ahora reciben apoyo del profesorado.

No está nada claro el motivo por el que Educación no ha asumido la gestión para cubrir la plaza cuando, a diferencia de las bajas laborales, en este caso era una situación perfectamente previsible porque la dirección general de Personal Docente de la Conselleria de Educación es la primera en conocer cuándo se jubilan sus funcionarios.

Según fuentes de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos desde el centro se ha reclamado oficialmente en varias ocasiones a Educación que cubra la plaza. Esta carencia también la conoce de primera mano la inspección educativa de zona.

La comunidad educativa del centro podía "entender" que en abril pasado, con las clases on line y en pleno confinamiento, la Conselleria no considerara prioritario el trámite. Pero se solicitó durante los meses de verano para que no quedara en el olvido y luego en el inicio de curso presencial, sin obtener respuesta.

El IES Las Lagunas, que se puso en marcha a principios de los años ochenta, es uno de los centros formativos más importantes de la comarca por el volumen de estudiantes -1.115 se matricularon para este curso- como por los niveles y especialización de su oferta formativa: secundaria, formación profesional básica, media y superior en mantenimiento de vehículos, mecánica, emergencias sanitarias presencial y semipresencial, laboratorio clínico y electricidad y electrónica; bachiller y bachiller nocturno.