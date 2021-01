El Consell destinará parte de los 9.000 millones de euros que recibirá la provincia de los fondos estructurales de la Unión Europea para acometer algunos de los proyectos, incluidos en el Plan Vega Renhace, para arreglar los daños que produjo la DANA de septiembre de 2019 y para la construcción de infraestructuras que palien las consecuencias de una gota fría. Sin embargo, el Consell dice ahora que no puede concretar qué cantidad de esa partida de ayudas europeas irá a la Vega Baja para ese cometido, pese a que el pasado mes de septiembre el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lo estimó en 400 millones de euros. «La estimación que tenemos es a nivel provincial, no la hemos territorializado porque no tenemos información suficiente para decir cuánto le tocaría a la comarca», reconoció ayer el director general de Coordinación de Acción de Gobierno de la Generalitat, Juan Ángel Poyatos, a preguntas de este medio antes de la reunión que mantuvo con empresarios de la Vega Baja en Dolores para informarles sobre las líneas de ayudas europeas, aunque sin concretar la cuantía que finalmente se destinará a la comarca. Poyatos es el fichaje de Puig, precisamente, para coordinar y gestionar los fondos de reconstrucción de la Unión Europea que llegarán a la Comunidad Valenciana en el marco del plan 2021 a 2027 (un total de 21.000 de los 140.000 millones para España, y 9.000 de ellos para la provincia de Alicante).

Ante la insistencia de los periodistas, Poyatos señaló que «buena parte del Plan Vega Renhace se financiará con ese fondo» pero añadió que «aún la UE no ha aprobado el reglamento sobre ese fondo por lo que trabajamos en un entorno de incertidumbre, pero no por eso debemos cruzarnos de brazos a esperar». Ante la pregunta, insistente, de cuánto dinero de la UE se destinará a los arreglos que causó la DANA, de lo que ya ha transcurrido casi año y medio, el director de Acción de Gobierno se limitó a decir que «estamos en una incertidumbre legislativa que no permite contestar a esa pregunta».

Según adelantó el alto cargo del Consell esos fondos de reconstrucción europeos, que realmente se han aprobado para hacer frente a las consecuencias económicas por la pandemia de coronavirus, empezarán a llegar «en mayo o junio». La delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno, matizó que «ese plan de recuperación europeo sobreviene por la pandemia y no reconoce a la DANA como objetivo», aunque esto no será un impedimento para que el gobierno valenciano los aproveche, también, para financiar proyectos del Plan Vega Renhace, como lo hizo en ese plan para incluir obras ajenas a la gota fría como construcción y arreglo de colegios. «En su momento, saldrán convocatorias para que las administraciones delimiten dónde irán esos fondos y ya tenemos un documento, el Vega Renhace, con los proyectos que, al final, dependerán de una administración que será la que tendrá que cumplir ese objetivo y buscar financiación», indicó.

Poyatos, por otro lado, destacó a los empresarios presentes en la reunión el impacto de las líneas de ayudas europeas dedicadas a la sostenibilidad del turismo y la transformación del sector agrícola, ambas importantes en la Vega Baja. «Van a llegar muchos recursos de una manera inédita, por su volumen y rapidez, y el objetivo es que los empresarios estén preparados y entiendan perfectamente que líneas de ayudas que van a poder recibir», indicó el director general, que se reunirá con más empresarios y alcaldes.