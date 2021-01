Nuevo enfrentamiento entre los dos socios de gobierno en Orihuela, PP y Cs. La formación naranja, que dirige el área de Personal en el Ayuntamiento, llevó a la junta de gobierno para su aprobación la Oferta de Empleo Público que incluía sacar por promoción interna la plaza de intendente jefe o comisario, que no está creada. Sin embargo, en la propia junta de gobierno, el alcalde oriolano, el popular Emilio Bascuñana, decidía eliminar esa plaza, la de más alto rango (A1) y sustituirla por una de intendente (A2), también por promoción interna, para cubrir las dos de ese rango que están establecidas (una está ocupada desde hace años por el que ejerce, en funciones, de jefe policial, José María Pomares, y la otra vacante).

Esa intromisión en la propuesta que llevó la edil de Recursos Humanos, Luisa Boné, de Cs, no gustó nada a la formación naranja que no solo votó en contra en esa junta de gobierno a la eliminación de la plaza de comisario, también lo hizo a toda la Oferta de Empleo Público que, paradójicamente, ellos mismos habían llevado. No obstante, tanto la eliminación de la plaza de comisario como la de, en conjunto, la Oferta de Empleo Público incluyendo la plaza de intendente por promoción interna, finalmente salió adelante gracias a la mayoría que tienen los populares en esa junta de gobierno (cinco ediles del PP y tres de Cs).

Para los populares, lo que pretendía Cs era dar la plaza de comisario «a dedo» al actual intendente de la Policía Local y que ejerce, por delegación de competencias, como máximo responsable de la jefatura desde hace años, José María Pomares. Así lo explicaron a INFORMACIÓN fuentes del PP, quienes consideran que esa plaza de alto rango debe sacarse por concurrencia competitiva y no por promoción interna. Pomares tenía todas las papeletas para quedarse con esa plaza, y así también lo reconocen desde Ciudadanos. aunque niegan el «dedazo». «Tenía muchas opciones, lleva muchos años, pero no era darlo a dedo porque ni siquiera estaban hechas las bases y lo que consideramos es que si hay una plaza que no está ocupada que se puede sacar y que pueda concurrir a ella gente de la casa, es lógico que la saquemos por promoción interna antes que externa, para fomentar la carrera profesional de los funcionarios», dijo a este diario la edil de Personal, Luisa Boné, quien defendió que «no solo el actual intendente, como funcionario A2, podría haberse presentado por promoción interna a ocupar esa plaza, también los del grupo B, como inspectores u oficiales». Aunque, bien es cierto, que pocos, por no decir ninguno, se hubieran ni siquiera atrevido a disputar ese puesto de «mandamás» de la Policía a Pomares.

La edil de Personal, además, indicó que la propuesta que llevó a la junta de gobierno tenía el aval de la mesa de negociación (los sindicatos y representantes del personal del Ayuntamiento), que la aprobaron por unanimidad. De hecho, según ha podido saber este diario, uno de los sindicatos se plantea recurrir la eliminación de la plaza de comisario al haberse aprobado en esa mesa de negociación.

Boné se mostró muy enfadada con lo que considera una injerencia del PP en el área que dirige, que dice que no es la primera vez. «Es el segundo año en el que el PP modifica la Oferta Pública de Empleo, el año pasado sacaron de la propuesta tres plazas de reposición de las seis que llevábamos, entonces nos abstuvimos, pero al hacerlo de nuevo decidimos votar en contra», señaló la edil de la formación naranja. Desde el PP lo ven de manera diferente y apuntan a los «excesos» de «todos los concejales, incluidos nosotros», a veces, en sus funciones. «Tenemos que entender que hay una junta de gobierno y un pleno que pueden tumbar nuestras propuestas», señalaron dichas fuentes. Lo que pone de manifiesto que la comunicación entre los miembros del bipartito es nula.

Con la Oferta de Empleo Público aprobada lo que habrá, si se presenta alguien a la plaza vacante de intendente por promoción interna, son dos intendentes, pero no un comisario que esté por encima de ellos. El actual mando policial, José María Pomares, deberá así esperar a ocupar un puesto de más alto rango, el de intendente jefe. Pomares ha estado envuelto en varias polémicas desde que ostenta, por decreto, las competencias de jefe de la Policía Local. Recordada es la denuncia interpuesta por el exedil del PSOE Víctor Ruiz, quien fue multado once veces en veinte días tras un conflicto laboral con él; o la expulsión por parte de la Junta de Moros y Cristianos de su Asociación Cultural Moros Beduinos tras protagonizar varios incidentes, entre otras polémicas.

14 plazas para agentes de la Policía Local

La Oferta de Empleo Pública aprobada establece la creación de 14 plazas de agentes de la Policía Local para sustituir las jubilaciones de los últimos meses. Además, se ofertarán la de técnico de Administración General, un archivero y un arqueólogo, ahora vacantes por jubilación. La propuesta plantea un centenar de plazas de estabilización de funcionarios y cuatro de promoción interna: un intendente, un inspector y un oficial, para la Policía, y un técnico de gestión.