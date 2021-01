Sueña Torrevieja y Los Verdes en el Ayuntamiento de Torreviejahan reclamado al equipo de gobierno del PP dirigido por Eduardo Dolón que reaccione ante el importante aumento de casos de covid en la ciudad -más de 280 en una semana aunque con una incidencia acumulada algo menor que otros municipios del mismo departamento- y que adopte las medidas restrictivas que le permitan las competencias municipales. La petición se realiza a la par que muchos ayuntamientos de la comarca, tanto del área de salud de Orihuela -muy afectada por el incremento de casos- como buena parte de los municipios del área de Torrevieja, ya han tomado medidas restrictivas.

En el Departamento de Salud de Torrevieja, como avanzó INFORMACIÓN, los casos de COVID se han disparado un 38% con 681 positivos en las dos últimas semanas. El Hospital Universitario de Torrevieja ha restringido el acceso a los no pacientes y ha comenzado a desdoblar las habitaciones individuales. Además se ha tenido que paralizar la programación de cirugías con ingreso a excepción de las urgentes mientras mantiene, de momento, las cirugías sin ingreso.

Es por ello, ante una situación "preocupante y cada vez más compleja, desde Los Verdes se pide que se actúe desde el Ayuntamiento de Torrevieja para imponer medidas más restrictivas a la población además de que se informe a la misma de la situación actual cómo se realiza en Ayuntamientos cercanos", en opinión de Los Verdes.-

El portavoz de esta formación, Israel Muñoz, asegura que "lo que pedimos son medidas más restrictivas y valientes ante el insoportable aumento de las cifras de contagios y muertes de personas en nuestro territorio y el conjunto del país. Al mismo tiempo, pedimos que se dé apoyo económico a los sectores afectados por las restricciones sanitarias con ayudas, pero hay que acotar al máximo los espacios relacionales y suspender la actividad. La presión hospitalaria es muy grave"

Estas medidas pasarían por más desinfección en lugares públicos y de afluencia, mejor vigilancia en el cumplimiento de las normas actuales, suspender preventivamente los actos de aglomeración de público, limitación de la actividad en espacios culturales y deportivos y sobre todo un llamamiento por parte de los actuales responsables de gobierno a la responsabilidad global.

Además desde Los Verdes se preguntan si el Partido Popular de Eduardo Dolón tiene previsto integrar a Torrevieja en el fondo que se dotará con 120 millones de euros en el que los municipios podrán apoyar con ayudas económicas a empresas y autónomos de los sectores más castigados por las restricciones (hostelería, comercio, turismo, etc).

Israel Muñoz ha señalado que “esperamos que Eduardo Dolón participe y muestre su disposición a aportar a este Fondo cuando sea puesto en marcha por la Generalitat, ya que sería una incongruencia no hacerlo puesto que la Diputación de Alicante, donde el señor Eduardo Dolón es diputado, sí lo ha aceptado”. “ Sí Torrevieja deja pasar esta ayuda como lo ha hecho con otras sería una evidencia clara de que quizá el problema que tiene esta ciudad no solo es el Partido Popular y su incapacidad de gobernar, sino Eduardo Dolón y su torpeza como responsable último” concluye Muñoz.

Por su parte, el concejal de Sueña Torrevieja,Pablo Samper, solicita al alcalde “una reunión urgente de los Portavoces de los Grupos Municipales, junto a técnicos del Ayuntamiento para informar y valorar las cifras que han aparecido en los medios de comunicación y que sitúan a nuestra ciudad en una escalada preocupante de contagios y hospitalizaciones”. Ayer miércoles, como avanzó esta edicon, el número de enfermos covid en planta en el Hospital de Torrevieja se elevaba a 55 y mientras que la UCI asumía 12.

Samper quiere destacar que “en esta tercera ola de COVID-19, tal y como hemos hecho en los meses anteriores, queremos manifestar toda nuestra máxima colaboración y voluntad con el gobierno para minimizar dentro de las competencias municipales el impacto de los contagios en nuestra ciudadanía. Sin embargo lamentamos la falta de información del Alcalde sobre la evolución de la pandemia en Torrevieja, la situación hospitalaria y otras cuestiones que deberíamos conocer no solo los concejales de los diferentes Grupos Municipales, si no toda la ciudadanía. Aunque hablar de Coronavirus se hace duro y complicado, y no genera tantas fotos ni publicidad, todo el mundo espera que el alcalde, el gobierno, y los representantes públicos estemos a la altura de las circunstancias en plena tercera ola, posiblemente la más dañina de todas”.

Generalitat poco rigurosa

Por otro lado desde Sueña Torrevieja queremos instar a la Conselleria de Sanidad a que "sea más rigurosa en el ofrecimiento de los datos que se pueden consultar en su página web". Según Samper, “ayer mismo pudimos comprobar como la web habilitada para el seguimiento de la pandemia ofrecía una tasa de Incidencia Acumulada (IA) a 14 días de 26 casos por 100 mil habitantes, con tan solo 18 casos en los últimos 14 días, cuando por otro lado Salud Pública ha ofrecido un informe que arroja 284 contagiados y una tasa IA14D de 340, hasta 13 veces superior. Esto puede generar una confusión y una falsa relajación entre la población, además de dar alas a ciudadanos que niegan la pandemia y fomentan peligrosos mensajes contra la salud pública”.

A continuación detalla algunas de las medidas preventivas para frenar a nivel municipal la transmisión del Virus, similares a las que ya están planteando otros municipios:

Valorar la suspensión de actividades organizadas por el Ayuntamiento al aire libre o en espacios cerrados que conlleven la aglomeración de personas si la tasa IA14D sigue en aumento en los próximos 7 días.

La Biblioteca Municipal abrirá únicamente su sala de estudio, limitando el aforo al 25%, y para el préstamo de libros.

Reducción de aforo en los museos municipales al 25%, estableciendo visitas reducidas a un número de cuatro personas como máximo.

Valorar la suspensión de las actividades deportivas en recintos cerrados municipales, salvo el uso de estos recintos que se haga con finalidad terapéutica, si la tasa IA14D sigue en aumento los próximos 7 días.

Reforzar el servicio de limpieza en colegios, la desinfección de centros de salud, consultorios o lugares susceptibles de aglomeración.

Intensificación del control policial para evitar el incumplimiento de las normas de aforo, distanciamiento e higiene en vigor por el Decreto de Estado de Alarma.