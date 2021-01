En el Departamento de Salud de Orihuela se han vacunado a varios funcionarios municipales, todos ellos trabajadores sociales de atención domiciliaria. Como informó este diario, ocho técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almoradí recibieron el miércoles la primera de las dosis de la vacuna, de la tanda destinada a las residencias. Las ocho trabajadoras están en contacto con personas de riesgo, ha querido aclarar hoy Salud Pública. El director de Salud Pública en la Vega Baja, José Cano, ha señalado que “en el caso de Almoradí son trabajadoras que atienden a grandes dependientes, que serán los siguientes en vacunarse, y les consideramos como personal sociosanitario”.

Desde Salud Pública explican que hay dosis que se quedan “colgadas” porque o no se ha podido inyectar a su destinatario por algún motivo o han renunciado a ella y, en ese caso, “se les administra a personal que, aunque aún no era su turno, sí se les va a vacunar en las próximas semanas, y se les ha adelantado, ya que cada vial lleva tres dosis y si alguna no se pone sería para tirar, y por eso lo suyo es usarla en personal que está en contacto con mayores o personal de riesgo, como es el caso de los técnicos de servicios sociales”. Cada vacuna queda registrada con nombre, apellidos, DNI y ocupación, señalan las mismas fuentes.

La vacunación en Almoradí se produjo en el Centro de Mayores Casaverde del municipio. Las funcionarias fueron convocadas, junto al personal de esa residencia y los residentes para recibir la primera de las dos dosis necesarias. La vacunación se llevó a cabo por parte de personal sanitario del Departamento de Salud de Orihuela y son las primeras funcionarias de la localidad en recibir la vacuna al haber considerado Sanidad que su vacunación era prioritaria.

Cano asegura que se está siguiendo el protocolo que ha marcado la Conselleria de Sanidad, que es la de vacunar a trabajadores de residencias y sanitarios de primer nivel “aunque es cierto que en los departamentos de salud de Orihuela y Torrevieja se ha vacunado prácticamente ya a todo el personal sanitario”, además de haberse completado la vacunación en todas las residencias de la Vega Baja, a excepción de las dos en las que hay activo un brote de coronavirus, Casaverde en Guardamar del Segura y la de Pilar de la Horadada. Salud Pública de la Vega Baja se ha dado mucha rapidez en esta primera tanda de vacunaciones e, incluso, ha comenzado a suministrar la primera dosis de Pfizer en los centros de día. “La semana que viene acabaremos y a la siguiente iniciaremos la revacunación de la segunda dosis", asegura José Cano, empezando por la residencia Videsalud de Redován, donde se administró la primera de las vacunas que llegaron a la Vega Baja, en este caso a una mujer de 102 años.