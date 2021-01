Una convocatoria anónima por redes sociales invita a los afectados por el cierre del sector de la hostelería para impedir una mayor propación del covid a concentrarse contra esa resolución. La convocatoria emplaza a quienes quieran participar a acudir a las 10 de mañana viernes en la plaza de la Constitución. La Asociación de Empresas de Hostelería de Torrevieja y Comarca se ha desmarcado de esta anuncio en una nota de prensa en la que

El anuncio dice que la clausura "aboca al sector a la ruina", que la hostelería no "es la culpable de los contagios", emplaza a los asistentes a seguir la normas contra el covid y concreta que "no hay sindicatos ni partidos" detrás de las

La nota de prensa de la Asociación explica que "no puede participar en una concentración donde desconocemos al organizador u organizadores, si se han pedido los oportunos permisos que exige la legislación vigente, así como las normas de seguridad, que dada la situación de pandemia actual, son exigibles. Por lo tanto queremos aclarar que no la hemos convocado nosotros". El colectivo matiza que "quien quien lo desee puede asistir libremente, pero la asociación no estará presente".

El mismo comunicado subraya que el sector asociado, presidido por Joaquín Guillamó, "no está conforme con las restricciones y la falta de ayudas al sector de la hostelería decretadas por el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana". Torrevieja con casi 600 restaurantes registrados oficialmente, según los datos de la administración autonómica. Una cifra a la que hay que sumar en torno a otras 350 cafeterías.

Las convocatorias de concentración o manifestación requieren de una autorización expresa de la Subdelegación del Gobierno en la que se identifique a los organizadores o promotores. La Subdelegación requiere de una anticipación mínima de quince días y solo en casos que estime urgentes puede acceder a una convocatoria notificada con 24 horas de antelación. Requistos que esta normativa -en vigor desde hace décadas- justifica en salvaguardar la seguridad de la propia convocatoria, que además la Subdelegación debe comunicar al Ayuntamiento para que estime si el itinerario de manifestación o ubicación de la protesta es adecuada.