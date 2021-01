PSOE y Cambiemos Orihuela han exigido hoy la dimisión y la comparecencia en el próximo pleno del concejal de Sanidad, José Galiano, por vacunarse contra el coronavirus a pesar de no formar parte del primer grupo del plan de vacunación, destinado a sanitarios que están en primera línea contra el covid y a residentes y personal de las residencias de mayores. Los portavoces de ambas formaciones, Carolina Gracia del PSOE y Carlos Bernabé de Cambiemos Orihuela, han comparecido juntos en la plaza del Carmen para insistir en que el concejal del PP "debe dimitir y asumir responsabilidades tras usar su cargo para vacunarse contra el Covid-19 sin estar en los planes de vacunación".

Como adelantó INFORMACIÓN, Galiano se puso la vacuna contra el covid, la primera dosis, el pasado 6 de enero en la residencia de mayores San Francisco de Orihuela y lo justificó en que "yo estaba en el centro de salud y cuando me dijeron que sobraban dosis acepté ponerme una porque si no las iban a tirar". El edil de Sanidad oriolano es enfermero, pero desde hace año y medio está en excedencia y tiene dedicación exclusiva en las áreas que dirige como edil del equipo de gobierno en el Ayuntamiento.

La oposición Considera que el alcalde, el popular Emilio Bascuñana, y sus socios de gobierno de Cs "no pueden seguir instalados en el silencio y protegiendo al edil de Sanidad". Señalan que la comparecencia en pleno busca el conocer si ha habido más casos de personas que se han vacunado con esa primera dosis sin estar en los planes elaborados por la Conselleria de Sanidad y qué responsables hay implicados. PSOE y Cambiemos exigen que se depuren responsabilidades y critican "el silencio" por parte del regidor y de los ediles de Cs en este asunto. "Lo sucedido es intolerable y conecta con el viejo caciquismo de usar recursos públicos en base a intereses personales, familiares o de partido antes que en base al interés general", ha señalado Carlos Bernabé, concejal de Cambiemos. Del mismo modo, insiste en que "con independencia de que el concejal debe dimitir o, en su caso, ser cesado, también debe aclarar cómo fueron los hechos para depurar todas las responsabilidades". En ese sentido lamentan el "atrincheramiento y silencio" de Galiano "que parece que ni siquiera reconoce o entiende haber hecho algo malo".

Por su parte la portavoz del PSOE, Carolina Gracia, ha indicado que su partido "ha sido claro" al haber abierto expedientes y suspender de militancia a casos similares, como los alcaldes de El Verger y Els Poblets. "Nos da igual el partido que sea, lo primero cuando uno se equivoca es pedir perdón, el señor Galiano no debió en ningún caso aceptar, si es cierto que se lo ofrecieron, y creo que Orihuela se merece que sea consciente de que se equivocó, que asuma su error y que dimita porque sería inmoral que siguiese en su cargo, no le queda otra", ha señalado Gracia.

Ambos partidos de la oposición insisten en que tanto Emilio Bascuñana como el teniente de alcalde, José Aix de Cs, deben aclarar su posición ante lo sucedido. Recuerdan que el PP ha pedido dimisiones de otros implicados y, en el caso de la Región de Murcia, el Consejero de Sanidad ha dimitido, lo que pidió Cs. "Sin embargo, el alcalde de Orihuela nunca ha brillado por su capacidad para proteger la higiene institucional del municipio, al contrario, y Cs parece que quiere seguir avalando corruptelas a cambio de su cómoda cuota de poder", señala Bernabé. Gracia asegura que no entiende este silencio del equipo de gobierno y añade que "el problema es que el alcalde no da la cara y esperamos que no sea porque o hay más gente que se ha vacunado, que esperamos que no sé así, o que no sabe muy bien qué decir o cómo actuar, y eso no puede ser, todos estamos es una situación difícil, todos tenemos necesidades familiares y la administración no puede dar este ejemplo".

Galiano se defiende

Por su parte, el edil de Sanidad, José Galiano, ha indicado a este diario que está "muy tranquilo" y defiende que "no he hecho nada malo, me he puesto una vacuna porque la Conselleria de Sanidad me la ha ofrecido y eso es responsable quien haya elaborado los protocolos para la administración de la dosis, porque si hubiera habido algún problema de protocolo en relación a que alguien como yo no podía ponérsela, me lo hubiesen negado" e insiste en que "yo no la he pedido, me la han ofrecido". Galiano ha querido aclarar que "yo estaba en el centro de salud y como sobraban dosis me la ofrecieron" y ha zanjado en que "si me hubiera negado a ponerla seguro que alguno habría salido a criticarlo y a decir que por algo será que no me la hubiera puesto". El concejal añade que "soy personal sanitario y había una disposición que decía que todo el personal sanitario, independientemente de la situación en que se encontrase, se debería administrar las vacunas con arreglo al protocolo". José Galiano asegura haberse ofrecido a la Conselleria de Sanidad para que "en el tiempo que me permita compaginar mi labor de concejal, estoy dispuesto a colaborar poniendo vacunas como sanitario que soy". "Yo soy concejal, pero también sanitario, y cuando deje de ser concejal, seguiré siendo sanitario", ha zanjado.