La concejal Carolina Vigara mantendrá el acta de concejal si finalmente se confirma su expulsión de Vox. Fuentes cercanas a la edil indicaron que no tiene constancia del procedimiento abierto por la Comisión de Garantías del partido, un órgano nacional de la formación, en el que se inicia la expulsión y reclama el acta de concejal.

La edil, según las mismas fuentes, está a la espera de presentar alegaciones del que no tiene conocimiento oficial y del que no hay constancia en el registro del Ayuntamiento. Vox habría iniciado la expulsión al detectar supuestas irregularidades en la gestión de los fondos que el municipio destina al funcionamiento de los grupos políticos. Algo de lo que la dirección provincial del partido tuvo constancia hace siete meses. En aquel momento la edil renunció a su acta pero luego dio marcha atrás. La asesora de grupo y tercera en la lista electoral, Leticia Fernández, se postuló para asumir el acta. Vigara reclamó el cese de su personal de confianza que está de baja desde entonces. Los concejales no adscritos, preservan todos sus derechos en la Corporación, pero no pueden contar con grupo... ni personal de confianza.