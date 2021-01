El PSOE de Callosa de Segura ha presentado una demanda en el juzgado de lo contencioso administrativo de Elche en el que pide que se deje sin efecto el decreto de alcaldía relativo a la reorganización y funcionamiento de la Policía Local. En la demanda, el PSOE denuncia que el alcalde de Callosa, el popular Manuel Martínez, ha dotado de funciones a un oficial que debería cubrir el intendente. Martínez ha creado el cargo de oficial coordinador, hasta ahora inexistente, dando funciones a un oficial que desempeñaba el intendente, de rango superior. Según los denunciantes, el regidor vulnera la ley de Policías Locales de la Comunidad Valenciana. El alcalde hizo dos decretos, uno con la estructura y otro con el nombramiento.

Los socialistas inciden en la demanda en que estos decretos «están absolutamente huérfanos de cualquier motivación o informe jurídico y/o técnico previo» y que ahora el mando efectivo del cuerpo se coloca en manos del oficial coordinador «una persona con afinidad (sea política como parece desprenderse del decreto, u de otro tipo, pero que responde a un criterio subjetivo del alcalde)» y que por categoría profesional y conocimientos no podría ocupar la jefatura de la Policía Local.

El portavoz del PSOE, Fran Maciá, critica que Martínez «vacía la estructura de la intendencia pasándole a ese oficial una serie de funciones que, según la ley de coordinación de las policías autonómicas, no las puede ejercer un coordinador porque hay un intendente». En la demanda el PSOE pone de relieve que esos decretos no mejoran la eficiencia del servicio ni la estructura del gasto, que son arbitrarios al no basarse en informes técnicos sino políticos y que el alcalde se ha saltado informes previos de Secretaría, de Intervención y el del jefe policial.

El PSOE presentó, previo a la demanda, un recurso de reposición que negó el equipo de gobierno callosino de PP y Cs. CCOO también acusa al alcalde callosino de «vulnerar las competencias de los miembros de la plantilla» y añade el sindicato que «desestabiliza un cuerpo jerarquizado como es la Policía Local» y tacha el nombramiento de hecho «a dedo» y que alertó al alcalde de que «se podría enfrentar a una demanda por prevaricación».

Por su parte, el alcalde de Callosa, Manuel Martínez, defiende que «hemos organizado la policía basándonos en informes jurídicos» y asegura estar «muy tranquilo» y que en el caso de que el juzgado tumbe su decreto «no dudaremos en dejar sin efecto dicha estructura» tachando la demanda del PSOE de «cortina de humo para esconder las irregularidades que cometieron al mando de la Policía en la última legislatura y muestra son los contenciosos abiertos por falta de anonimato en pruebas selectivas».