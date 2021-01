Tras casi dos años tratando de recibir información sobre de las actas de las reuniones de los consejos de administración de la empresa de gestión del agua Agamed (Hidraqua y Ayuntamiento de Torrevieja), el Síndic de Greuges "parece que se ha hartado de la actitud pasota, irrespetuosa y déspota de Eduardo Dolón", a juicio de Los Verdes de Torrevieja.

Según esta formación la Sindicatura ha remitido una misiva a Los Verdes de Torrevieja alertando de que se incluirá en el informe anual del Síndic "esta falta de transparencia por parte de Eduardo Dolón hacia sus deberes como alto representante democrático del Ayuntamiento de Torrevieja".

La procedimiento de queja comenzó a principios de 2020 por la falta de información y transparencia de la administración que dirige Eduardo Dolón. En este caso por la falta de remisión de las actas de los consejos de administración de Agamed, órgano que dirime y decide las actuaciones de la empresa con respecto a la ciudad.

Los Verdes indica que en un comunicado que "tras numerosas misivas e informes, el Síndic -que ejerce como defensor del pueblo valenciano- dictaminó que como grupo de la oposición, Los Verdes tenían todo el derecho a recibir copia de las actas para conocer así cuáles son las deliberaciones y los acuerdos tomados en esas reuniones".

"La sorpresa", a juicio de la formación de izquierdas, está "al descubrir el Síndic de Greuges que tras un año de haber enviado la recomendación de que se debía hacer llegar las actas al grupo municipal de Los Verdes, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, había hecho caso omiso de esta recomendación".

El propio Síndic adjunto se puso "en contacto telefónicamente con el grupo municipal de Los Verdes para conocer en último extremo la situación y posteriormente enviar la notificación que afirmaba que se incluiría al alcalde de Torrevieja en el informe que presenta anualmente a Les Corts Valenciana el Síndic de Greuges".

"Jocoso"

Los Verdes asegura que en diversas ocasiones en el pleno y a preguntas del grupo municipal de Los Verdes sobre las reclamaciones y recomendaciones que ha hecho el Síndic, el alcalde Eduardo Dolón ha realizado comentarios “jocosos” que según él el Síndic de Greuges le había dicho, y citamos textualmente del acta del pleno de febrero de 2020: “De hecho sabe lo que me dijo el Sr. Luna, que era de los pocos alcaldes que le contestaba a todas las reclamaciones, que por cierto me dijo: “¿cómo son los de Los Verdes en Torrevieja que escriben día sí día no?”, le dije: “¡claro!, antes no contestaban a las que hacíamos los demás, esta era la diferencia ¿no?, la pena es que no estaba usted Sr. Luna”.

"Parece que una vez más no es tan cierto lo que el alcalde decía, sino no se entiende como Torrevieja, de nuevo, verá su nombre ensuciado en un informe oficial por el despotismo y las mentiras de Eduardo Dolón".

La empresa Agamed es la responsable de la gestión del ciclo integral del agua en Torrevieja: saneamiento, agua potable y evacuación de aguas pluviales. El gobierno actual y la empresa niegan la entrega de la documentación, pese al carácter del propio consejo de administración, que está presidido por el alcalde y del que forman parte varios concejales que cobran comisiones por su asistencia a esas reuniones. La firma mayoritaria en el consejo y el gobierno ham defendido el carácter supuestamente confidencial del contenido de las reuniones, porque se abordan cuestiones de gestión de la firma de carácter mercantil. Las actas, desde que se puso en marcha la concesión a finales de los noventa, nunca han sido de acceso público, tampoco en el anterior mandato, de cuyo gobierno formaba parte Los Verdes.

Pero que afectan, por ejemplo, aactuaciones que se financian con el pago de las tasas de la gestión de un bien público, como es el agua. Agamed está inmersa desde hace meses en un proceso con el que pretente prolongar su concesión en Torrevieja a cambio de la realización de obras de pluviales que requiere el municipio para evitar inundaciones.