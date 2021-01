Pilar Gómez (Portavoz de C´s), Pablo Samper (Portavoz de Sueña Torrevieja), Israel Muñoz (Portavoz de Los Verdes), Carolina Vigara (portavoz de Vox), Andrés Navarro (portavoz del Grupo Socialista) comparecieron ayer conjuntamente por primera vez en este mandato para solicitar al alcalde “información de primera mano acerca de la gravedad y empeoramiento de la situación de la pandemia de COVID-19 en Torrevieja”. El alcalde Eduardo Dolón, que tiene previsto anunciar un nuevo decreto de medidas restrictivas entre hoy y mañana, replicó que la oposición hace "demagogia e insulta".

Los diez alcaldes del departamento de salud reciben un informe semanal sobre el número de casos en cada municipio y la ocupación hospitalaria, que Dolón, según la oposición, no solo no comparte sino que asegura que no existe.

Para Pilar Gómez “Cs Torrevieja ante la situación de pandemia que sufre la población, y como cargos públicos obligados a trabajar por nuestros ciudadanos, declara que el alcalde de la ciudad no está tomando medidas dentro de sus competencias, a la altura de las circunstancias. Como oposición tratamos de trasladar propuestas para beneficio de nuestros vecinos, entre otras, el bono hostelería e instar a las instituciones para generar cambios". Para la edil "la crisis sanitaria será larga y ello llevará a una crisis económica difícil de remontar, como cargos públicos pedimos se nos informe de la situación y sobre todo que escuchen propuestas, que no sesguen nuestros derechos. Nuestra obligación es trabajar por nuestra Ciudad. Lamentamos que no sean respondidas nuestras preguntas, que se celebren comisiones y no se atienda el punto de ruegos y preguntas. Consideramos necesaria una junta de portavoces para adoptar medidas de consenso”.

Pablo Samper señaló que “en una situación tan dura y complicada, de una gravedad extrema ante la alta incidencia de contagios en Torrevieja, necesitamos un alcalde que dé la cara y esté a la altura de las circunstancias. Un alcalde que informe y se comunique adecuadamente con los portavoces municipales y que conciencie a la población que es necesario el autoconfinamiento. No hay derecho a que tengamos que enterarnos de los contagios y hospitalizados en Torrevieja a través de los medios de comunicación u a través de otros alcaldes de la comarca que sí informan a sus vecinos periódicamente a través de las redes sociales. No queremos pensar que lo que pasa es que el Coronavirus ni da fotos, ni da votos, y por eso se pasa de puntillas.”

Israel Muñoz indicó que “desde el Grupo Municipal de Los Verdes nos sumamos a la denuncia que hoy llevamos a cabo desde toda la oposición, debido a la falta de transparencia practicada por Eduardo Dolón en muchos temas, hoy sobre todo en el tema Covid, donde queda acreditado que desde abril, Eduardo Dolón no informa a los diferentes portavoces en relación con los datos y por supuesto a las acciones llevadas a cabo por esta administración, incluso después de la cantidad de mociones que desde este grupo que no han querido tramitar, por ello le pedimos a Eduardo Dolón que ¡¡ Basta ya de faltar el respeto a estos concejales y a la ciudadanía de Torrevieja !!”

Carolina Vigara (Vox) afirmó, por su parte, que “estamos viviendo una situación muy complicada en nuestro municipio y desde la oposición tenemos muchas propuestas y no están siendo tenidas en cuenta. Necesitamos al mismo tiempo saber los datos de Torrevieja cada vez que se realice una reunión por parte del alcalde ya que la situación tanto sanitaria como económica se está agravando cada vez más”.

Andrés Navarro afirmó que “la actividad normal del Ayuntamiento está restringiendo mucho la información a la ciudadanía, así como por parte del alcalde no hemos tenido el tiempo suficiente para realizar aportaciones a los presupuestos y esto se refleja también en la situación de la pandemia ya que la mayoría de información la recibimos por prensa ya que no existe escasa comunicación entre el gobierno y la oposición en este asunto”.

Todos los portavoces de la oposición coincidieron en “la necesidad del establecimiento de ayudas a nivel municipal, autonómico y nacional para los sectores afectados por la Pandemia, especialmente en la Hostelería”.

RUEDA DE PRENSA DE LA OPOSICIÓN

El alcalde Eduardo Dolón replicó a la rueda de prensa de la oposición difundiendo un vídeo - fórmula que no permite realizar preguntas a los medios de comunicación- en el que acusó a la oposición de realizar "demagogia" y mantener que cuenta con muy pocos datos sobre la pandemia. Dolón dijo que era una "pena" que la comparecencia de la oposición en bloque se realizara para "insultar, hacer demagogia y faltar". "Faltar a la verdad porque esta alcaldía ha compartido con ellos toda la información y la junta de portavoces y haré lo mismo en la próxima. La conselleria aporta muy poca información. Esto que hace la oposición no aporta ningún beneficio a los torrevejenses. Les invito una vez más a que tengan sensatez y que se pongan a trabajar conjuntamente. Tienen mi teléfono, tienen mi contacto y las puertas abiertas del Ayuntamiento". El alcalde volvió a reiterar su iniciativa del plan de reactivación de sectores productivos dirigido al comercio y la hostelería del que ya había dado cuenta con la presentación de los presupuestos de 2021 y que no estará en marcha hasta la aprobación definitiva de los presupuestos.

Este diario ha podido confirmar que el gobierno local prepara un nuevo decreto de restricciones que se centrará en la suspensión de las actividades dependientes del municipio que todavía se desarrollaban con normalidad como las de algunas escuelas municipales, entre otras medidas.

Tal y como ha podido comprobar este diario los diez alcaldes del departamento de salud reciben semanalmente un informe de salud pública en el que indica la incidencia acumulada de casos, los casos totales diagnosticados en el departamento, los casos por municipio y se realiza un analásis de la evolución de la pandemia. El informe se distribuye puntualmente a todos los alcaldes, y en su caso, los ediles de Sanidad, en el caso de Torrevieja, Diana Box. Además, los cargos públicos son convocados semanalmente a una reunión con la gerencia del Hospital Universitario de Torrevieja, en la que se informa sobre la presión asistencial y ocupación de camas con casos de covid y UCI.

Esos datos indican que Torrevieja suma una incidencia acumulada de casi 680 casos de coronavirus por cada cien mil habitantes. De los 1.286 casos diagnosticados en una semana en el área 586 corresponden al municipio de Torrevieja. La ocupación hospitalaria fluctúa, según las jornadas, porque se realizan muchas bajas e ingresos en 24 horas, entre los 120 y los 140 ingresados y con una cifra de pacientes críticos en UCI que no baja de los 15.

RESPUESTA DEL ALCALDE A LA RUEDA DE PRENSA DE LA OPOSICIÓN