La gerente del área de salud de Torrevieja, Eva Baró, ha emitido un certificado en el que avala que el ya excomisionado de la Generalitat para la concesión sanitaria, José Antonio García, se vacunó cuando «le correspondía» y «siempre siguiendo las instrucciones dictaminadas» por la Conselleria de Sanidad.

Documento que ha esgrimido el alcalde de Benejúzar y secretario comarcal del PSOE, Miguel López para mantener a García en su puesto y competencias, ya que también forma parte del equipo de gobierno de esta localidad como concejal. Ha sido la portavoz de Ciudadanos y socia del gobierno del PSOE, Rosa García, la que ha pedido «la cabeza» de José Antonio García. Una reclamación que ha causado perplejidad en las filas socialistas puesto que la posición de su mismo partido en Orihuela, que gobierna con el PP, ha sido sostener al concejal de Sanidad, José Galiano (PP), que se vacunó sin respetar el protocolo de preferencia aprovechando una visita a una residencia.

El comisionado es la figura designada por la Generalitat para supervisar el funcionamiento de las concesiones administrativas de gestión sanitaria. Trabaja en el centro hospitalario de Torrevieja, puerta con puerta de la dirección del centro. García, que es médico, se reincorpora a su puesto de dirección de la Unidad de Conductas Adictivas del propio departamento torrevejense.

Al contrario de lo que ha ocurrido en otros departamentos, Ribera Salud, que gestiona las áreas de Torrevieja y Vinalopó, dejó claro desde el principio que iba a vacunar a todo su personal, fuera asistencial o no , y que lo iba a hacer de una sola vez. Entre el 8 y 13 de enero suministró 1.500 dosis . En primer lugar al personal de UCI y Urgencias, sanitarios, no sanitarios, y por último personal de limpieza y mantenimiento subcontratado. Ayer comenzó a aplicar la segunda dosis. Fue Ribera Salud (del grupo sanitario norteamericano Centene Corporation) quien convocó a los medios de comunicación para anunciar el primer día de vacunación. Eva Baró, como gerente, fue la primera empleada en vacunarse de todo el departamento, junto al director Médico y la directora de Enfermería. Quien cuestionó que García se vacunara no fue el PP. Lo hizo la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra. La certificación de la dirección del área sobre la validez de la vacunación del comisionado resulta llamativa ya que como representante de la Generalitat éste ha mantenido una tensa relación con la gerencia del hospital durante el proceso por el que el Consell tiene previsto poner fin al contrato de la concesionaria Ribera Salud en octubre.