Tremendo malestar entre las cofradías, hermandades y mayordomías por la decisión de la Diócesis de Orihuela-Alicante de no posponer los procesos electorales pendientes y obligarles a celebrarlos antes del 1 de marzo, en uno de los peores momentos de la pandemia de coronavirus. Todas las elecciones a presidente (en el caso de las cofradías y de las mayordomías) y a hermano mayor (en las hermandades), se suspendieron el pasado año 2020 por la crisis sanitaria. Sin embargo, la petición al Obispado para mantener su directiva y no convocar elecciones hasta que mejore la situación por el covid-19, ha sido en vano.

La Diócesis emitió el pasado 15 de diciembre un decreto «para sorpresa de todos», señala una de las cofradías de Orihuela a sus cofrades en una carta, que en su punto tercero dice que «se deberá proceder a la asamblea de elecciones antes del 31 de enero de 2021». Las cofradías afectadas, ante tales hechos, remitieron al Obispado una carta a fin de reiterar su solicitud de aplazamiento «y nuestra preocupación por lo que puede suponer celebrar la asamblea anual en este momento, ante el aumento de contagios covid que estamos sufriendo en la comarca de la Vega Baja», indica en la misiva a sus miembros esa misma cofradía. De esta carta, lamenta, no tuvieron respuesta del Obispado quien, sin embargo, emitió otro decreto el 12 de enero en el que autoriza a las cofradías a prorrogar la fecha de las elecciones, pero solo hasta el 1 de marzo. «No se entiende esa urgencia para cambiar las presidencias si no va a haber Semana Santa, no sé cómo el Obispado nos obliga a hacer esto», lamenta una cofrade de Orihuela a este diario.

Todas las cofradías, hermandades y mayordomías que debían celebrar elecciones para elegir su cabeza visible en 2020, que se celebran cada 4 años, vieron sus procesos pospuestos por la pandemia, pero ahora el Obispado no es tan comprensivo con la grave situación por la que se atraviesa, similar a la de hace un año, con los contagios sin parar de crecer, ciudades confinadas los fines de semana, como Orihuela, y con restricciones que impiden hasta juntarse más de dos personas en la calle y solo los convivientes en una casa. Esto imposibilita a las cofradías el celebrar asambleas. Las reuniones tienen que ser telemáticas pero en cofradías donde hay más de 700 miembros es imposible realizarlas. Vía e-mail están dando a conocer a sus cofrades el día de celebración de las elecciones ante la obligación de convocarlas durante el mes de febrero.

En Orihuela se han visto obligadas a iniciar el proceso electoral la cofradía de El Lavatorio, la del Ecce Homo, la Mayordomía de Nuestra Señora de los Dolores y la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Así, instalarán urnas en la calle. Unas lo harán en la puerta del Museo de la Semana Santa y otras, como la de la Buena Muerte, en el exterior de su sede. Las candidaturas se tienen que entregar, con sobre cerrado, en la conserjería del Museo de la Semana Santa. Obviamente, tampoco habrá reuniones de los candidatos para dar a conocer sus proyectos. «No podremos explicar nada», lamentan.

El presidente de la Junta Mayor de la Semana Santa de Orihuela, José Sáez, señaló que «no va a haber procesiones en Semana Santa y las cofradías no tienen que decidir nada importante en las próximas semanas, por lo que vería bien que se esperase a que mejorase la situación», aunque incidió en que la última palabra la tenía el Obispado, y las cofradías someterse a lo que estime.

Suspensión del cobro de las cuotas durante 2021

La mayoría de cofradías de Orihuela, una de las ciudades con más cofrades de la provincia, ha decidido suspender el cobro de las cuotas a sus miembros durante este año, debido a la suspensión de las procesiones de la Semana Santa decretada por la Diócesis. No obstante, las cofradías, mayordomías y hermandades que han adoptado esa decisión, piden a sus cofrades y hermanos que puedan hacer algún donativo o, si lo desean, pagar la cuota a pesar de su suspensión, ya que deben mantener una serie de gastos como las sedes o la restauración de tronos.