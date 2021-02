El concejal del PSOE en Benejúzar y excomisionado del departamento de salud de Torrevieja, José Antonio Garcia Gómez, ha solicitado la celebración de un acto de conciliación previo a la interposición de una querella contra la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra por un presunto delito de injurias. García Gómez considera que las declaraciones de Oltra difundidas en varios de medios de comunicación sobre su vacunación en calidad de comisionado del departamento de salud de Torrevieja le obligaron a dimitir pese a que esas manifestaciones públicoas se hicieron, a su juicio, con “un claro desprecio a la verdad y absolutamente difamatorias”.

La demanda de conciliación indica que Oltra aseguró “con un claro desprecio a la verdad y de forma absolutamente difamadora” que la vacunación de García, en condición de comisionado de la Generalitat en el Hospital de Torrevieja era “una acción fea, insolidaria y poco ética… que habla muy mal de la persona que lo ha hecho”.

Según la demanda de conciliación las declaraciones de Oltra son “atentatorias a la dignidad (del edil) además” porque le acusa “de favorecerse desde su cargo, de una vacuna que no le correspondía” y aseguró Oltra que “por eso, pueden morir ancianos o contagiarse personal sanitario”.

En concreto, Oltra abundió en que “eticamente hablando le estás quitando la vacuna a una persona mayor que igual se puede morir por no recibir la que te has puesto, o a un sanitario que igual se contagia porque te has puesto una vacuna que te hacía menos falta que a otro”.

Algo que la demanda dice que “atenta gravemente a la honorabilidad y a la diligencia personal y profesional del edil, así como su honradez”. La demanda atribuye a estas declaraciones el hecho de que el comisionado, concejal de Sanidad y médico de profesión, responsable de supervisar la gestión de la concesión administrativa de la gestión del área sanitaria -un cargo de designación política- tuviera presentar su dimisión y “que esté en prácticamente todas las redes sociales, con consecuencia de su escarnio y lapidación públicas”.

Unas declaraciones que tuvieron mucha repercusión a nivel interno en el PSOE, en el escenario de una guerra abierta entre el PP y los socialistas sobre qué cargos se han vacunado antes de tiempo. Enfrentamiento político que no ha terminado porque la mayoría de cargos públicos de ambas formaciones -alcaldes y concejales- no han dimitido.

La demanda de conciliación asegura que Oltra “conocía y sabía, dado el cargo que ostenta, la realidad de los hechos y en un grave alarde de desprecio a la verdad” porque como vicepresidenta “tiene a mano toda la información relativa a los procedimientos de vacunación que desde la Consellería de Sanidad se están llevando a cabo en nuestro territorio.

Para el edil, que forma parte del equipo de gobierno del alcalde, diputado provincial y secretario de Organización del PSOE en la comarca, Miguel López, “lejos de contrastar la regularidad, o no, de la vacunación, lejos de comprobar si por su labor profesional o grupo de personal, le correspondía, o no, la vacunación en esa fecha; lejos de verificar las instrucciones y calendarios de vacunación que desde su la propia secretaria autonómica de salud pública Amparo García Layunta se han transmitido procede a vilipendiar” al concejal, según la solicitud de acto de conciliación al que ha tenido acceso este diario.

El comisionado, que se ha reincorporado a su labor de médico en el propio departamento, trabajaba en el mismo ámbito laboral que la gerencia del centro sanitario que se vacunó en primer lugar. La gerente y el equipo de directivo del centro, y el del comisinlado trabajan en el Hospital Universitario de Torrevieja.

Para el demandante “un mínimo de diligencia o prudencia por parte de la demanda y de exigencia de no faltar a la verdad de los hechos, no habría supuesto el escarnio público que está o viene sufre” el excomisionado, según el escrito presentado en el juzgado.

Certificado

Entre la documentación aportada por García Gómez aparece el certificado de la gerente del departamento de salud de Torrevieja, Eva Baró en el que indica que García “se vacunó el pasado 11 de enero de 2021, dentro del grupo sanitario que le correspondí, posterior a las residencias geriátricas y trabajadores de primera línea, simpre siguiento las instrucciones dictaminadas por la Conselleria de Sanidad.

En la misma demanda se explica que la gerencia de Hospital de Torrevieja indicó antes de iniciar la vacunación a la Conselleria el número de vacunas a suministrar y personal para su vacunación ante la petición de la propia directora General de Asistencia Sanitaria.Es más, emitió varios comunicados para anunciar que todo el personal, de primera línea, sanitario y no sanitario, incluido mantenimienot y limpieza, estaba vacunado.

La demanda sostiene que no existe decreto o resolución publicada en Diario Oficial de la Comunidad Valenciana que determine los o el protocolo de vacunación por covid. También que asuma que en su calidad de Vicepresidenta del Consell “tiene acceso o es conocedora de los comunicados, notificaciones y protocolos fijados por la Consellería de Sanidad”, compruebe el número de vacunas solicitado por el Departamento de Salud de Torrevieja, así como si conoce el listado de personal a vacunar.

El acto de conciliación, que es improbable que la vicepresidenta asuma, el concejal le solicita que se “avenga a reconocer que, a la luz de la documentación obrante, son del todo inciertas” las declaraciones que realizó y que “le indemnice por daños morales y perjuicios económicos sufridos”.

También que “proceda a publicar de forma inmediata en el plazo de 5 días , por el mismo medio y forma , la rectificación que contenga reconocimiento expreso de la incerteza de los hechos”. En caso de acceder se formulará querella por presunto delito de injurias.