Un juzgado investiga una obra que desvía las aguas torrenciales hacia Benferri

Durante la DANA de septiembre de 2019 los muros perimetrales de las extensas zonas agrícolas situadas en una cota superior a Benfis Park, que no encontraron un cauce de salida al haber sido sepultado en los últimos años por los cultivos, retuvieron una cantidad ingente de agua: finalmente esas vallas cedieron y el agua anegó con violencia el residencial Benfis Park, generando pérdidas millonarias. Las mismas fuentes sospechan que el objetivo de la obra, realizada supuestamente por la empresa Mundosol, siempre según las diligencias de investigación, es evacuar el agua lo más rápidamente posible para evitar daños en los cultivos. La implantación del cultivo extensivo de cítricos desde la llegada del trasvase del Tajo en los 80 ha transformado el paisaje de esta zona de la Vega Baja. El secano de algarrobos y olivos respetaba el trazado de las escorrentías. Sin embargo, la rambla de Peñarroja ha sido colmatada por cultivos de naranjos y limoneros. Esta rambla no desembocaba en Benferri. Discurría al oeste del término y conectaba con la rambla de Abanilla ya en Redován, pero todo ese trazado

también ha desaparecido.

La CHS no hace nada

Como es habitual, la CHS, principal administración implicada en la preservación de los cauces públicos ni sabe ni contesta. Ha indicado que la rambla no está deslindada. Y para la CHS lo que no está deslindado, un deslinde que es responsabilidad de la propio organismo de cuenca, no existe. Tampoco ha respondido el Ayuntamiento de Orihuela, que debería haber informado sobre si las obras cuentan con autorización municipal.