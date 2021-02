¿Puede la comida influir en la arquitectura? ¿Cómo pueden los protocolos de las comidas entenderse como una oportunidad de diseño? ¿Podemos diseñar jardines comestibles? ¿Puede el diseño del ciclo de la comida establecer nuevas pautas de diseño en la ciudad? ¿Puede la cocina establecer nuevas convivencias y espacios? Para dar respuesta a estas preguntas, la Sede Universitaria de la UA en Torrevieja y la Concejalía de Educación del Ayuntamiento torrevejense, ponen en marcha “Cocinando Torrevieja”, una innovadora iniciativa que aúna Arquitectura y Gastronomía.

La propuesta se pone en marcha de la mano del grado de Arquitectura de la UA (asignatura Proyectos Arquitectónicos, dirigida por el profesor Enrique Nieto Fernández) y cuenta con la colaboración del Centro de Gastronomía del Mediterráneo de la UA (Gasterra. https://www.gasterra.ua.es/).

Cocinando Torrevieja se presenta hoy viernes, 5 de febrero, con una sesión inaugural online y se desarrollará desde el próximo lunes 12 de febrero hasta el 28 de mayo. En el segundo semestre del curso académico, el alumnado de primer curso del grado de Arquitectura se encuentra con su primera experiencia de proyecto, que la UA denomina Proyectos Zero, un modelo pedagógico propio que este año cumple su décima edición y que sus directores; Mª José Marcos y Juan Antonio Sánchez, denominan “Arquitectura en Alicante”.

Para este curso 2020/2021, los organizadores detallan que “proponemos una inmersión en los diferentes aspectos en los que el asunto de ‘la comida’ se desarrolla en la ciudad de Torrevieja, caracterizado por un conjunto heterogéneo de historias, conflictos y realidades en el que compondremos nuevas cartografías gastronómicas desde la arquitectura y la ciudad, donde imaginemos y diseñemos nuevas posibilidades para un futuro más sostenible, inclusivo y evolucionado”.

Los alumnos desarrollarán talleres con diferentes prácticas experimentales que permitirán a los 120 estudiantes.Versarán sobre “Dieta Mediterránea”; “Cocinar al Sol”; “Tupí or not Tupí, that is the question”; y “Territorios comestibles”.

En total todos los alumnos desarrollarán cuatro talleres con diferentes prácticas experimentales que permitirán a los 120 estudiantes que participan proyectarse sobre una realidad concreta que es la ciudad de Torrevieja. Los cuatro talleres versarán sobre “Dieta Mediterránea”; “Cocinar al Sol”; “Tupí or not Tupí, that is the question”; y “Territorios comestibles”.

Además de los directores y tutores de cada taller, Cocinando Torrevieja contará con expertos en Gastronomía invitados, entre los que se encuentran María Diago, bióloga (Guía Sustentable de Restaurantes); Esther Vives, periodista en “El negocio de la comida”, dietista, nutricionista y multiactivista; Javier de Andrés, cocinero del grupo La Sucursal (2 estrellas Michelín); Polea ( dueño del Restaurante de cocina sostenible del mismo nombre) y Dani Frías, cocinero de “La Ereta” (1 estrella Michelín).