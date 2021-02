El socio de gobierno del PP, Cs, ha asegurado que el paso dado por el edil de Sanidad José Galiano (PP) de dejar sus competencias por su polémica vacunación es "sin duda, como consecuencia de las exigencias de Ciudadanos". Según el portavoz en Orihuela de esta formación, José Aix, su petición de cese la pasada semana ha sido la clave para la salida del gobierno de Galiano, que mantiene el acta.

Según el edil de Cs y teniente alcalde de Orihuela, el cese y retirada de competencias de Galiano se formalizará en las próximas horas. Aix ha mantenido que “esta es la única salida porque no estamos dispuestos a gobernar con personas que se han saltado el protocolo de la Conselleria de Sanidad y nos mantendremos firmes hasta que se depuren responsabilidades no solo en este, sino en todos los casos de cargos públicos que hayan podido aprovecharse de su situación para saltarse la cola”.

En este sentido, el concejal de Cs ha manifestado que “a partir de ahora, esperamos que también desde la Conselleria de Sanidad aclaren qué otros responsables han accedido a las vacunas beneficiándose de su condición de servidores públicos", porque aboga por "llegar hasta el final para limpiar la imagen de las instituciones ante la ciudadanía y para que quede claro que no todos somos iguales”.

Galiano, sanitario en excedencia, se negó a dimitir la pasada semana tras su comparecencia en el pleno forzada por el PSOE y Cambiemos, en la oposición. "No he cometido ninguna irregularidad, ni inmoralidad, no me he colado ni le he quitado la vacuna a nadie", dijo entonces. Cs no apoyó la moción de urgencia de ambos grupos para exigir su dimisión, por lo que no salió adelante, pero al acabar la sesión plenaria el socio de gobierno del PP envió un comunicado en el que pedía la marcha o cese del concejal popular y anunciaba que presentaría una moción en ese sentido en el próximo pleno.

El hasta ahora concejal de Sanidad de Orihuela se vacunó el pasado 6 de enero en la residencia de mayores de San Francisco a la vez que lo hicieron los residentes y profesionales del centro, a pesar de no estar incluido en el calendario de vacunación. Su renuncia llega en la semana en la que la Conselleria de Sanidad anunció la tramitación inmediata de diligencias y la apertura de expedientes en el caso de las 62 vacunaciones irregulares detectadas, entre ellas la del concejal del PP de Orihuela José Galiano.