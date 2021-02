El edil de Sanidad de Orihuela envuelto en la polémica en los últimos días tras conocerse que se vacunó contra el coronavirus a pesar de no estar en los grupos prioritarios ha presentado hoy la renuncia a sus competencias al alcalde oriolano, Emilio Bascuñana, aunque mantiene su acta de edil. El popular José Galiano, además de Sanidad, ostenta las áreas de Estadística, Parque Móvil y Transporte Urbano que ahora el regidor tendrá que repartir entre el resto de concejales del equipo de gobierno, de PP y Cs, tras la renuncia de sus competencias "de manera irrevocable y de carácter temporal hasta que se resuelva la situación del proceso de vacunación y se conozcan los verdaderos responsables que hayan cometido alguna irregularidad en la aplicación de las dosis sobrantes de la vacuna contra el Covid-19", ha explicado el edil en un comunicado enviado por el Ayuntamiento. Galiano anuncia que tras la renuncia a sus competencias se incorpora de nuevo a su puesto de trabajo como enfermero en el Centro de Salud de Orihuela Costa, que compaginará con su acta de concejal del Ayuntamiento de Orihuela.

Galiano, sanitario en excedencia, se negó a dimitir la pasada semana tras su comparecencia en el pleno forzada por el PSOE y Cambiemos, en la oposición. "No he cometido ninguna irregularidad, ni inmoralidad, no me he colado ni le he quitado la vacuna a nadie", dijo entonces. Cs no apoyó la moción de urgencia de ambos grupos para exigir su dimisión, por lo que no salió adelante, pero al acabar la sesión plenaria el socio de gobierno del PP envió un comunicado en el que pedía la marcha o cese del concejal popular y anunciaba que presentaría una moción en ese sentido en el próximo pleno. El hasta ahora concejal de Sanidad de Orihuela se vacunó el pasado 6 de enero en la residencia de mayores de San Francisco a la vez que lo hicieron los residentes y profesionales del centro, a pesar de no estar entre incluido en el calendario de vacunación. Su renuncia llega en la semana en la que la Conselleria de Sanidad anunció la tramitación inmediata de diligencias y la apertura de expedientes en el caso de las 62 vacunaciones irregulares detectadas, entre ellas la del concejal del PP de Orihuela José Galiano.

El concejal ha venido manteniendo que es enfermero, aunque lleva casi dos años en excedencia tras asumir su acta de edil en 2019, y que le ofrecieron la vacuna cuando fue a visitar la residencia porque "sobraban dosis". En el comunicado remitido hoy vuelve a justificar el haber recibido la primera dosis de Pfizer. "Yo nunca pedí que se me vacunara y no le he quitado la vacuna a nadie, me vacunó el personal de la Conselleria que conocía el protocolo de vacunación de ese momento y que no detallaba cómo proceder con las dosis de vacunas sobrantes". Una justificación común en otros casos de políticos investigados por colarse en la vacunación contra el covid. Galiano, continúa, "posteriormente, la Secretaria Autonómica de Salud Pública, se vio obligada a definirlo expresamente y lo hizo el día 20 de enero, 14 días después de que me administraran la vacuna. Además, la Consellera Barceló cesó a la Directora de Salud Pública de Valencia, Elvira Mensat, el pasado miércoles por reconocer que no había instrucciones sobre cómo proceder", indica el edil. El concejal insiste en que "soy sanitario, soy enfermero ahora y en todo momento, y lo seré siempre, al igual que los sanitarios jubilados y los que se encuentran en otras situaciones administrativas y que también han sido vacunados, por lo que no pueden afirmar que no estoy incluido en los grupos recogidos como prioritarios".

José Galiano lamenta el "linchamiento" que dice viene sufriendo desde que saltó a los medios su vacunación y asegura que, desde entonces, ha ofrecido al alcalde "en múltiples ocasiones" abandonar temporalmente sus delegaciones en el Ayuntamiento, pero hasta el momento no se lo había aceptado. Sin embargo, ahora, dice, la decisión es "irrevocable". Galiano agradece a Emilio Bascuñana y al resto de ediles del PP "la confianza que han tenido en mí en todo momento" y asegura "tengo la conciencia muy tranquila y estoy seguro de que, si hay justicia y decencia en las instituciones, esto pronto se aclarará de manera satisfactoria".