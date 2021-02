La puesta en funcionamiento del AVE, que desde el pasado lunes une en 2 horas y 22 minutos Orihuela y Madrid, es sin duda un “hito histórico para toda la comarca de la Vega Baja”. Así lo calificaba Emilio Bascuñana, alcalde de la ciudad, quien recibió en la Estación “Miguel Hernández” de Orihuela, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que se desplazaron hasta la ciudad oriolana para llevar a cabo la inauguración de esta línea de alta velocidad.

El alcalde de Orihuela manifestó que esta parada “supone atender una necesidad que teníamos en la comarca y una gran oportunidad para nuestro turismo y desarrollo en general. Es un logro importante, pese a todos lo que en su día no apoyaron este proyecto e incluso nos descalificaban. Pero hoy lo que toca es celebrar que se ha conseguido y agradecer a todos los que sí creyeron en esta iniciativa, desde la Ministra de Fomento entonces, Ana Pastor, que acogió la idea y fue la que aprobó que en Orihuela estuviera la parada del AVE, hasta el ministro Ábalos que ha retomado el proyecto y hoy pone en marcha el servicio”.

Mejorar los Cercanías

Durante el encuentro que mantuvo Bascuñana con el presidente Sánchez, el regidor oriolano planteó la necesidad de establecer una buena conexión de Cercanías, “ya que tardamos en ir a Alicante 1 hora y cinco minutos mientras que en 2 estamos en Madrid”.

También pidió que se tenga en cuenta la creación de una línea de tren que una el interior de la comarca con Orihuela Costa, Torrevieja y todo el litoral. “No me he olvidado de la CV-95 y la CV-91, que tantos años llevamos reclamando, así como la pasarela de Correntías”-afirmaba el alcalde- “Finalmente les he expuesto las mejoras necesarias que tenemos tanto en la N-332 como en la N-340, sin dejar a un lado el famoso tercer carril de la A7 o el peaje que sufrimos a diario de la AP7. En este sentido, el ministro de Transportes se ha comprometido a venir a Orihuela para tratar todos estos asuntos pendientes”.

Por otra parte, resaltó que le hubiera gustado contar (en otras circunstancias) con la presencia de todos los representantes de las instituciones valencianas y murcianas. También, que hubiera asistido el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón y, sobre todo, los alcaldes de la comarca en representación de los ciudadanos de la Vega Baja.

También el AVE de Murcia

Pero sin duda, un punto importante es que Orihuela se ha convertido desde esta semana en la estación provisional del AVE de Murcia, como señalaba el alcalde oriolano: “hasta que se atiendan las necesidades de nuestra hermana y vecina Región de Murcia, con mucho gusto desde aquí vamos a atenderles y comunicarles con el resto de España, a través de Madrid. Para ello se van a poner en marcha unas lanzaderas, a través de trenes Talgo, que unan rápidamente con Murcia y Cartagena, llegando a tener unos tiempos muy competitivos hasta Madrid de 3 horas y 9 minutos”.

Desde que se anunciara en 2016 que Orihuela contaría con parada de AVE, Bascuñana no ha cesado en su empeño de dar visibilidad a esta parada tan importante para toda la Vega Baja y que supone un logro histórico para la ciudad de Orihuela.