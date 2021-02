El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, aseguró ayer que el arbolado del Parque de Doña Sinforosa «prácticamente» no va a verse alterado por la propuesta de estudio de detalle y anteproyecto de urbanización de las Torres Baraka ha presentado para la reordenación del parque, ubicado entre la playa y la parcela en la que se ubicarán las torres. Esa reordenación indica textualmente que la vegetación que la promotora considere «no compatible» con la reordenación, en especial eucaliptus, serán «reubicada»: página 23 de los planos del estudio de detalle disponibles en la web municipal. Además, la recreación de la imagen final del espacio verde no incluye ni pinos, ni eucaliptos, algo que fuentes municipales atribuyen a la forma de reflejar el proyecto de la propuesta, no a la realidad final de la «mejora» del espacio verde.

El alcalde salió al paso de «la rápida y sorprendente salida pública del Grupo Municipal de Los Verdes apoyando a la reciente Plataforma Vecinal para salvar Doña Sinforosa» y reitera que «el arbolado no se va a alterar». Ayer se dieron a conocer varias iniciativas en redes sociales para defender este espacio tradicional junto a al playa del Acequión, no solo por su patrimonio arbóreo, también en su imagen actual, después de que INFORMACIÓN se hiciera eco de lo que recoge la documentación del proyecto, que es pública. Dolón explica que «la zona verde cuya mejora es condición obligatoria para la tramitación y aprobación del Estudio de Detalle, esto es, el Parque de Doña Sinforosa, ha estado supeditada en todo momento a la condición impuesta al promotor de preservar el arbolado singular y de gran porte existente, todo ello bajo la supervisión del departamento técnico del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrevieja». En la documentación del Estudio de Detalle plano O.9, indica Dolón, que es concejal de Urbanismo, se aprecia claramente cómo quedan la totalidad de las unidades de arbolado una vez se ejecute la mejora del parque, en comparación con la realidad actual.

Información que «confirma que prácticamente todo el arbolado existente en dicho parque permanecerá tal cual está ahora en la actualidad, especialmente para los árboles más singulares y de mayor porte, los cuales ni van a ser trasplantados a otro lugar ni, por supuesto, serán eliminados».

Eso sí, aclara el primer edil «con un embellecimiento de todo el entono compuesto por nuevo pavimento, mobiliario urbano, alumbrado público y demás elementos ornamentales», además del derribo del vallado perimetral. El alcalde quiere manifestar que esta información es totalmente pública, accesible desde la web municipal y, «lo más importante, que dicho plano tiene carácter vinculante».