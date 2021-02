Un juzgado de Elche ha condenado al Ayuntamiento de San Isidro a pagar a un policía local una indemnización de 17.255 euros por haber estado ejerciendo de agente durante ocho años con un contrato de interinidad. Concluye el juzgado que debió pasar a ser indefinido. La sentencia da la opción al consistorio de readmitir al trabajador siempre y cuando le pague los salarios atrasados desde el 1 de septiembre de 2018, fecha en la que lo cesó.

El Ayuntamiento esgrimió que el contrato se había extinguido y que cumplía todos los requisitos legales. Sin embargo, el tribunal estima que el consistorio debió hacerle un contrato indefinido una vez que se reincorporó la agente a la que sustituyó y por lo que fue contratado por interinidad en 2010, ya que el consistorio no extinguió en ese momento el contrato y ambos trabajadores coincidieron durante un tiempo. El consistorio defendió en el juicio que no lo cesó porque esa agente tenía solicitada otra comisión de servicios y en previsión de volver a quedarse sin un policía local.

El policía que demandó al Ayuntamiento prestó servicio en el municipio entre el 1 de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2018. La relación laboral se formalizó a través de un contrato temporal por obra y servicio para sustituir a una agente con reserva de puesto. Esa agente se reincorporó el 1 de agosto de 2017 a su puesto, coincidiendo en la prestación de servicios con el agente que ha demandado hasta el 31 de agosto de ese año, pasando nuevamente a situación de reserva de puesto de trabajo hasta su reincorporación el 1 de septiembre de 2018. El juez entiende que al haberse reincorporado en agosto de 2017 la trabajadora a la que sustituía y la extinción de la causa que dio lugar a la reserva de puesto de trabajo, el contrato de interinidad suscrito quedó extinguido, «por lo que a partir de dicha fecha no existía contrato de carácter temporal alguno que justificara la prestación de servicios» y, al continuar el denunciante trabajando, el contrato «se considerará prorrogado tácitamente por tiempo indefinido».

El portavoz del PP en San Isidro, Jorge Pedrajas, se hizo eco de esta sentencia que «demuestra la negligencia y el desconocimiento que tiene el alcalde, Manuel Gil, sobre cómo gobernar», criticó. Pedrajas añadió que «los vecinos de San Isidro no tienen que pagar con sus impuestos la dejadez de este gobierno» y adelantó que su partido exigirá en el próximo pleno municipal al alcalde socialista que no recurra esta sentencia «y que abone esa cantidad de su bolsillo». Pedrajas pide al PSOE que apoye esta petición. El regidor, Manuel Gil, no atendió las llamadas de este diario.