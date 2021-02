El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI), está invirtiendo 632.000 euros en el Programa Integral de Regeneración Social en el Cinturón del Monte San Miguel, un proyecto que pretende la integración social y laboral de colectivos discriminados o desfavorecidos que viven en algunos de los barrios con mayor pobreza del municipio. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, se refirió ayer al proyecto, de dos años de duración, como «el más ilusionante y el que más me compromete de EDUSI».

El programa, que se desarrolla en los barrios de Capuchinos-Rabaloche, Miguel Hernández, San Isidro y San Antón, ofrece cursos de inmersión lingüística y de inserción laboral para la población más desfavorecida. El análisis realizado concluye que «nos encontramos con zonas vulnerables y por ello la Concejalía de Bienestar Social apuesta firmemente por una regeneración e intervención comunitaria a largo plazo para que en el tiempo perdure y al final estos barrios tengan una implicación e igualdad más real tanto en oportunidades como en el resto de situaciones sociales», explicó la edil de Bienestar Social, Almudena Baldó. La programación que se está llevando a cabo se centra, en un principio, en el área de la infancia con Apoyo y Refuerzo Educativo que se completó con Ocio y Tiempo Libre con la Escuela de Navidad, continuando con el programa de Inserción Sociolaboral y, finalmente, el de inmersión lingüística. La coordinadora del programa, Cristina Albaladejo, indicó que «tenemos a 226 niños que son los beneficiarios directos de este programa, que desarrollamos en coordinación con los centros escolares, y que están reflejando unos mejores resultados académicos».

Por otro lado, en el programa de Inmersión Lingüística se ha detectado en la fase de diagnóstico de los barrios, sobre todo en Capuchinos, que hay una importante barrera lingüística entre la población migrante hecho que dificulta sobremanera su inclusión social "y que agrava la situación de aislamiento y problemas vecinales por lo que hemos puesto en marcha las clase de español que se están desarrollando con 42 alumnos en el barrio de Capuchinos y 15 en el de Miguel Hernández", indica Albaladejo. Otro de los programas que se están desarrollando es el de la inserción sociolaboral y progresivamente, a medida que la situación epidemiológica lo permita, aumentarán las actuaciones.

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha calificado este proyecto “como uno de los más ilusionantes y un reto tanto para los técnicos de este ayuntamiento como para el grupo Salzillo que están poniendo en marcha este programa. Dentro de toda la estrategia EDUSI es la que más me ilusiona y la que más me compromete, la actuación social sobre los vecinos de todos los barrios del entorno del monte de San Miguel. Considero que todo el equipo ha hecho una labor muy importante, compleja y en un momento especialmente difícil. Un proceso en el que han participado todos los vecinos y a partir de ahí podemos llegar al objetivo que es mejorar la calidad de en estos barrios desde la formación, la educación, y la integración al mundo laboral que les llevará a tener una igualdad de oportunidades y poder vivir con la dignidad que todos nos merecemos. Este proyecto es uno de los trabajos donde los recursos que se aplican, aunque no veamos las consecuencias de una manera inmediata, se convierten en la mejor inversión que se puede hacer en todo el municipio”.

Este servicio tendrá una duración de dos años con posibilidad de prolongarse otros dos más y cuyo precio anual es de 316.000 euros, suponiendo un total de 632.000 euros para los dos años de la contratación. El Programa Integral de Regeneración Social en el Cinturón del Monte san Miguel es un proyecto que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) y que está cofinanciado al 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, 2014-2020.