Los portavoces de los grupos municipales de Cambiemos Orihuela: UP y PSOE han presentado esta mañana la solicitud de una Comisión Extraordinaria que han registrado esta semana y de la que esperan conocer la actual situación en la que se encuentra el contrato de mantenimiento de viales en Orihuela Costa, tras las desavenencias entre la empresa concesionaria y el Ayuntamiento. Carlos Bernabé (Cambiemos) y Carolina Gracia (PSOE) han señalado que es uno de los contratos más importantes de Orihuela, el Mantenimiento de Viales y Espacios Públicos en el litoral oriolano, y critican el conflicto que hay entre las dos partes ya que la empresa acusa a la Concejalía de Infraestructuras de retenerle las facturas y no pagarlas sin motivo, como desveló INFORMACIÓN. En la solicitud registrada, ambos grupos suscriben que “no es lógico que la concesionaria y el ayuntamiento se comuniquen a través de los medios de comunicación si son ciertas todas las afirmaciones y valoraciones que hemos podido conocer tras la noticia publicada hace unas semanas”.

Carolina Gracia ha explicado que “queremos conocer si desde el Área de Contratación se ha iniciado algún procedimiento de revisión o modificación de este Contrato y la problemática o dudas que existen para que desde el consistorio no se estén abonando las facturas, que sí cuentan con el visto bueno del supervisor municipal”.

Por su parte, Carlos Bernabé ha señalado que “la gestión de este contrato huele fatal: primero el Gobierno Local se extralimitó para intentar que se le adjudicara a otra empresa con peores puntuaciones y, después, boicotea a la actual mercantil que lo gestiona para asfixiarla. Parece que, una vez más, quieren proteger los beneficios de determinadas empresas en detrimento de otras, retorciendo los procedimientos legales, y esto es intolerable”.

Por ello, ambos grupos exigen "que se arroje transparencia" sobre esta situación que afecta a diversas áreas del Gobierno Local, como Infraestructuras y Contratación, y de la que también tiene pleno conocimiento y ha sido parte el alcalde de Orihuela, han recordado.

Como publicó este diario, la Concejalía de Infraestructuras de Orihuela retiene desde octubre los pagos mensuales a la adjudicataria del mantenimiento, conservación y reparación de vías y espacios públicos de Orihuela Costa. La mercantil, la oriolana Zaplana Caselles S.L.U., pasa a final de mes las certificaciones con los trabajos realizados para que le sean abonados, pero las facturas, de 63.000 euros mensuales, no llega a firmarlas el edil del área, Ángel Noguera (Cs), a pesar de que el técnico municipal encargado de supervisar el contrato les está dando el visto bueno. La empresa ya ha pasado al cobro las facturas de octubre, noviembre, diciembre y enero, por lo que la deuda del Ayuntamiento con la empresa adjudicataria asciende a más de 252.000 euros. La mercantil ha cumplido un año desde que se le adjudicara el contrato por cuatro años, con posibilidad de una prórroga de dos más, por un total de 3.309.584 euros. Desde la Concejalía de Infraestructuras explicaron entonces que la retención del pago de las facturas a la empresa, pese a realizar los trabajos encomendados, se debe a que «se percibe, no solo por parte del edil de Infraestructuras, sino también del personal del Ayuntamiento en la Costa y de las quejas de los vecinos, que no se está prestando el servicio con la calidad que se le requiere pese a que se mejoró el contrato con respecto al que había».

La empresa adjudicataria acusa a la Concejalía de Infraestructuras de boicotearles. Zaplana Caselles señala los «muchos impedimentos y zancadillas» y «soportando para que nuestro buen hacer no sea significativo ni visible». Fuentes de la mercantil explicaron que el consistorio no les suministra en muchas ocasiones el material necesario para hacer los trabajos o se lo lleva antes de que los terminen. «Nos mandan el cemento a lo mejor un día después o nos dan dos botes de pintura y a mitad del trabajo nos quitan uno», se quejan. El contrato estipula que la mercantil se encarga de la maquinaria «que es toda nueva» y del personal, y el suministro de materiales corre a cargo del consistorio, que acaba de adjudicar el Ayuntamiento para que sea una empresa externa la que los suministre a partir de ahora.

El contrato de mantenimiento y reparación de viales y espacios públicos en Orihuela Costa fue polémico desde el principio. El actual adjudicatario, Construcciones Zaplana Caselles SL., no fue el ganador en un principio. Se trata de la empresa que interpuso un recurso contra la que fue adjudicataria en 2019, Los Serranos, por considerar que la adjudicación no era justa. De hecho, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, anuló esa adjudicación a Los Serrano del contrato, que tiene un coste de 766.000 euros al año por un periodo de 4 años más 2 de prórroga (un total de 4.596.000 euros por los 6 años). El tribunal estimó parcialmente el recurso de la mercantil que quedó en segundo lugar, Zaplana Caselles, al considerar que los técnicos de la mesa de contratación -donde no hay políticos- puntuaron un distintivo de calidad que no se mencionaba en los pliegos ni en el contenido de los criterios de valoración, por lo que obligó a restar el punto que se le dio a la mercantil adjudicataria por este motivo. Y, de esta manera, a la Concejalía de Infraestructuras, entonces también dirigida por Ciudadanos, y al gobierno local donde está también el PP, no les quedó otra que darle la concesión a Zaplana Caselles.