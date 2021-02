La secretaria general del Ayuntamiento de Torrevieja ha avalado las alegaciones presentadas por Sueña Torrevieja a los presupuestos de 2021 y concluye que no están "correctamente tramitados". Así lo ha desvelado el edil Pablo Samper. La habilitada nacional estima el recurso de reposición presentado por los ediles de la oposición, Pablo Samper (Sueña Torrevieja), Israel Muñoz (Los Verdes) y Fanny Serrano (PSOE) y les da la razón en su propuesta de declarar nula la convocatoria del pleno de aprobación inicial del 13 de enero. El equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrevieja aprobó inicialmente el proyecto de presupuestos de 2021, el 13 de enero, fijados en casi 107 millones de euros de ingresos y gastos, diez millones de euros menos que las cuentas en vigor. Lo hizo en solitario. El alcalde, Eduardo Dolón, impidió a la secretaria ese día asesorar a la Corporación sobre el recurso presentado a la convocatoria.

Para Pablo Samper, portavoz de Sueña Torrevieja, “la secretaria general del pleno, con más de 30 años de experiencia y trayectoria profesional en nuestro Ayuntamiento, y con competencia absoluta sobre las convocatorias, plazos y asuntos a tratar en el pleno, reafirma los argumentos expresados en el recurso de reposición interpuesto conjuntamente por los tres concejales y que se apoya en las alegaciones que desde Sueña Torrevieja advertíamos sobre errores en la tramitación y de falta de documentación que podría ocasionar una convocatoria de pleno nula”.

Los argumentos esgrimidos en el informe de la secretaria son varios. Entre ellos, señala que en el expediente hay carencias documentales. "En lo referenciado en el recurso de reposición del 12 de enero, se pone de manifiesto de manera relevante una de las funciones de la Comisiones del Pleno, que son comisiones de estudio. Como consecuencia de ese estudio del expediente se han puesto de relieve unas debilidades e incluso carencias documentales del mismo", indica la fedataria. Además, asegura que se ha vulnerado el derecho de participación de los concejales de la oposición por parte del gobierno local del PP por no haber puesto en su conocimiento informes preceptivos con la antelación suficiente que exige la Ley.

Según el informe de la Interventora del Ayuntamiento, de fecha 8 de enero de 2021, debían haberse incorporado al expediente aquellos documentos que contienen errores materiales. Y, en lo que se refiere a la liquidación del presupuesto, "no consta el Decreto de aprobación en el expediente que ha de ser votado en el Pleno, pero que sí consta en la página web del Ayuntamiento" y añade el enlace, según denuncia las conclusiones de la secretaria hechas públicas por Sueña Torrevieja.

La secretaria señala que cualquier modificación, rectificación o corrección de errores en el expediente del presupuesto lo debe hacer la Junta de Gobierno Local ya que el mismo requiere la aprobación previa de este órgano. "Dicho procedimiento no se ha hecho, luego entiendo que el presupuesto no está correctamente tramitado", indica la funcionaria. Así, "no se manifiesta expresamente que la liquidación del presupuesto consta en el expediente que conforma el Presupuesto Municipal, "tanto el art. 168.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LRHL), como el art. 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, exigen que como documento figure necesariamente la liquidación del Presupuesto". La publicación de la liquidación en la página web responde al principio de transparencia, "pero en modo alguno sustituye al mandato de que dicha liquidación debe estar en el expediente de aprobación del Presupuesto Municipal, como documentación necesaria", añade.

De esta manera, concluye que el expediente del presupuesto municipal está incompleto. “La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales o Diputados”, explica en la fedataria. De esta manera, ese expediente no puede ser sometido a aprobación plenaria, por estar incompleto. La consecuencia jurídica de ello es que es de aplicación el artículo 47 de la Ley 39/2015, en lo que se refiere a aquellos actos que se dictan prescindiendo “de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados".

La secretaria deja aparte las consideraciones en relación con la urgencia de la sesión ya que "no hacen al caso en este momento", pero sí indica que se ha vulnerado el derecho de participación de los concejales por no haber puesto en su conocimiento informes preceptivos con la antelación suficiente que exige la Ley, que no es otra que el momento de la convocatoria. "Con mayor motivo se entenderá vulnerado dicho derecho cuando los documentos, que de conformidad con las normas han de conformar el expediente, no constan en el mismo". explica.

El edil de Sueña Torrevieja Pablo Samper lamenta que “de nuevo se pone de manifiesto que al alcalde de Torrevieja le vuelven a poner en su sitio por sus actitudes y comportamientos, siendo el segundo año consecutivo que en la elaboración de los presupuestos llega llena de irregularidades y errores". Samper señala que "desde Sueña Torrevieja seguiremos exigiendo que cualquier acto y expediente se conforme con arreglo a la ley".