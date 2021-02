El Ayuntamiento acaba de declarar desierta la adjudicación del concurso de recogida y depósito de vehículos. Desde hace un año este servicio se presta sin contrato. Y ahora se suma a la lista de servicios que el Ayuntamiento recibe sin mediar relación contractual con el proveedor: es el caso del servicio de recogida de basura, aseo urbano y limpieza de playas -19 millones de euros, sin contrato desde 2016 o el transporte urbano -casi tres millones de euros y pendiente de contratar desde 2014-.

El Ayuntamiento ha decidido dar carpetazo al expediente de la grúa porque ninguna de las tres empresas que se presentaron ha podido acreditar la disponibilidad de una parcela para albergar el depósito de vehículos, entre otros criterios. Algo, que por otra parte, el pliego de condiciones fijaba como un requisito casi secundario. El Ayuntamiento aseguraba en ese mismo pliego que el depósito debía ubicarse en una parcela municipal situada junto la rotonda de acceso a los centros comerciales en la CV-95. Un suelo que el municipio expropió por una cantidad millonaria durante el mandato de 2011-2014. Sin embargo, cuando las ofertantes comenzaron a preguntar por la disponibilidad de la parcela, el Ayuntamiento respondió que no está urbanizada -no cuenta con servicios básicos, es un descampado con vallas publicitarias-. En esas respuestas de los mandos policiales que han instruido el procedimiento se indicaba que las firmas debían aportar un terreno mientras no se adecuara la parcela municipal.

Las firmas han entendido que eso no se va a producir de forma inminente, por lo que el coste del alquiler debían asumirlo con sus propios recursos. Según han indicado fuentes del equipo de gobierno del PP la alternativa pasa ahora por impulsar un contrato negociado sin publicidad, en el que se puede invitar a las mismas empresas que se han interesado por el concurso archivado.

Para intentar resolver el obstáculo de la ausencia de parcela para albergar el depósito, el Ayuntamiento está contemplando la posibilidad de proponer un solar municipal urbano para este uso. En concreto el terreno ubicado entre el parque de bomberos y el albergue de animales domésticos municipal, muy cerca de la jefatura de la Policía Local. No llega a los cinco mil metros cuadrados y ya está repleto de docenas de vehículos abandonados: coches, motocicletas, embarcaciones e incluso una autocaravana. Algunos de formaban parte de la flota de la Policía Local o de la Guardia Civil. Su retirada requiere de otro gasto-al menos de un contrato menor-, además de obras de adecuación para recibir a los usuarios y servicios para la plantilla.

Lo que se iba a arreglar

La voluntad política no basta para sacar adelante los principales contratos de prestación de servicios en Torrevieja. El PP aseguró como principal partido de la oposición durante el anterior mandato que la falta de culminación de la instrucción de los contratos era responsabilidad exclusiva de los propios concejales que formaban aquel gobierno. Pero la lentitud e incluso la falta de resolución sigue siendo casi idéntica. La puesta en marcha de la administración electrónica o el fichaje de altos cargos para agilizar los trámites: como el órgano de apoyo a la junta de gobierno o la directora general de Contratación-. Para multinacionales como Acciona o Avanza, que asumen la recogida de basura o transporte urbano sin contrato, puede llegar a ser incluso hasta una situación ventajosa. Son empresas multinacionales que no sufren con la demora que provocan lo pagos con informes en contra de Intervención. Sin embargo, la actual empresa de la grúa, Servicleop, es una firma intervenida judicialmente al estar en concurso de acreedores y con muchas dificultades de liquidez para pagar a sus acreedores y plantilla.