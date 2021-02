La portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Orihuela, Carolina Gracia, ha confirmado que los concejales, Luís Quesada y Guillermo Cánovas, han presentado en el juzgado una demanda en ejercicio de acción de tutela del derecho al honor contra los cinco ediles de Ciudadanos tras tachar de "irregular" la vacunación de ambos, sanitarios de profesión y liberados sindicales. Ambos concejales esperaban que el grupo municipal de la formación naranja se retractara de las acusaciones vertidas en un comunicado oficial contra ambos con motivo de su vacunación en el proceso ordinario del plan establecido por la Generalitat Valenciana. Al no hacerlo, han acudido a los tribunales. Gracia ha señalado que “hemos actuado como anunciamos al conocer el contenido del comunicado que hicieron público, en el que calificaron como irregular la vacunación de ambos ediles como trabajadores del Hospital Vega Baja. Han tenido la oportunidad de rectificar y no lo han hecho, por tanto, no podemos permitir que mientan y acusen falsamente con el único objetivo de desviar la atención sobre la vacunación improcedente de un concejal del PP, José Galiano”.

Además, Carolina Gracia ha confirmado que el Grupo Socialista de Orihuela presentó el viernes 12 de febrero, con las firmas de los miembros del Grupo Socialista y de Cambiemos Orihuela:UP, una solicitud de comparecencia voluntaria de los concejales socialistas, Guillermo Cánovas y Luís Quesada, para exponer públicamente todos los detalles que confirman que su vacunación se realizó de forma correcta, en el marco del plan diseñado por la Conselleria de Sanidad. "Así tendrían la posibilidad de defenderse de las injustificadas acusaciones que hicieron públicas los Grupos de Ciudadanos y del Partido Popular", ha indicado la portavoz socialista. El PSOE de Orihuela pidió la inclusión de dicha solicitud en el orden del día del pleno de febrero "para que ambos pudiesen explicar todos los detalles de su vacunación como trabajadores en activo del Hospital Vega Baja". Sin embargo, el Grupo Socialista denuncia que, tras la celebración de las comisiones ordinarias y de la Junta de Portavoces, "el alcalde se ha negado, sin dar más explicaciones, a incluir la petición en el orden del día y, por tanto, no podrán expresar públicamente la verdad de los hechos".

Para los socialistas el hecho de que no se permita la comparecencia de los concejales en el Pleno “es la muestra más evidente de que lo único que pretendían PP y Cs "era generar ruido de forma malintencionada para desviar la atención de la opinión pública sobre otras acciones que están fuera de la planificación de vacunación. Son conscientes de que ambos concejales socialistas cumplieron el protocolo de la Consellería de Sanidad como trabajadores del Hospital en activo y que acudieron a vacunarse cuando les correspondía”.

El Grupo Socialista agradece a Cambiemos Orihuela que haya firmado la solicitud de comparecencia voluntaria de los dos concejales.