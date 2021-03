La edil del PSOE de Orihuela, María García, ha criticado la decisión municipal de mantener los juegos infantiles de los parques cerrados al público. “En Orihuela los parques infantiles se cerraron en julio de 2020, mucho antes de que en octubre se obligase a tomar esta medida por el avance de contagios. Los niños de Orihuela llevan casi ocho meses sin poder jugar en estas instalaciones y no es lógico que ahora que las medidas se han flexibilizado en todos los ámbitos, no se tengan en cuenta las necesidades de los más pequeños”, ha indicado la edil.

García ha explicado que el decreto de la Generalitat, que ha entrado hoy en vigor, permite que estas instalaciones estén abiertas respetando la restricción de cuatro personas por grupo. Por ello, afirma García, “hoy había muchas familias que esperaban que por fin estas instalaciones estuviesen limpias y listas para que los pequeños pudiesen usarlas, pero una vez más la falta de decisión y comunicación del gobierno ha creado confusión y malestar, pues ni están a punto para abrirse y todo apunta que el precinto seguirá mucho más tiempo, algo incomprensible”.

Para la socialista, "es evidente que el gobierno no está pensando en los niños" y ha añadido que “si no se pueden abrir todos las zonas de juego por la dificultad de vigilancia o limpieza, al menos se podía haber previsto un sistema de apertura rotativo, eligiendo las zonas más amplias y con más afluencia para evitar grandes concentraciones, pero como es habitual en este gobierno se ha optado por la opción más fácil, dejarlos cerrados y no complicarse la vida”, asegura María García.

Para la edil es un "error" que ahora que se han podido flexibilizar las medidas “no hayan hecho como en otros municipios como San Juan, Petrer o Alicante, que han decidido abrir estos espacios y devolver a los niños algo de normalidad en sus vidas en un momento en el que ya han renunciando a muchas cosas”. Además, asegura que el Ayuntamiento está recibiendo "mucho dinero" y que éste se podría invertir para contratar a más personal para reforzar la limpieza de zonas infantiles así como personal para informar y vigilar que se cumplen las medidas de seguridad, como mascarilla, distancia y número de personas por grupos.

García ha instado al gobierno local, de PP y Cs, ”a que reconsidere la apertura de las zonas de juegos en los parques, porque sí quieren existen opciones para hacerlo de forma segura, pero lo único que observamos son excusas que no sirven de nada a la población”.