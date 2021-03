El secretario general del PSPV-PSOE en la Vega Baja, Manuel Pineda, ha acusado al actual equipo de gobierno de Callosa de Segura, formado por PP y Ciudadanos, de estar “protegiendo” a los cargos populares implicados en el conocido como “caso wifi”, tras la renuncia del ayuntamiento callosino a ejercer la acusación en una investigación que, entre otros, involucra al actual presidente del PP local, Manuel Illán, como adelantó INFORMACIÓN. Desde las filas socialistas, consideran “vergonzoso” que el gobierno del Ayuntamiento de Callosa de Segura "anteponga los intereses personales y de partido, a los del propio municipio”.

Como adelantó este diario, el Ayuntamiento de Callosa de Segura ha renunciado a ejercer la acusación particular en el llamado caso wifi que investiga la adjudicación de un contrato de más de 90.000 euros para disponer una red sin cables en el municipio a una empresa vinculada al hermano del entonces alcalde, el popular Javier Pérez, y en la que están imputados los exediles del PP Francisco Rodríguez y Manuel Illán, este último actual presidente de los populares callosinos. Así se lo ha comunicado el consistorio, gobernado por PP y Cs, al Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que investiga la causa, dando la jueza por apartado del caso al Ayuntamiento, que renuncia a ejercer la acusación contra los dos exediles populares. La Fiscalía Anticorrupción pide para Rodríguez e Illán dos años y diez meses de prisión por los presuntos delitos de prevaricación administrativa en concurso con el delito de fraude y por tráfico de influencias. Pineda lamenta que “el PP, con la inestimable ayuda de Ciudadanos, deja tirados a los vecinos de Callosa para salvaguardar intereses oscuros”. En este sentido, los socialistas consideran que “el PP en la comarca de la Vega Baja nos tiene acostumbrados a estos tejemanejes de intereses económicos, personales y de partido, pero con el agravante que, pese a lo que diga el alcalde actual, sí hay un perjuicio para el municipio valorado en 90.000 euros”, ha denunciado Pineda. El alcalde de Callosa, el popular Manuel Martínez, justificó la retirada del consistorio en que el fiscal anticorrupción, Pablo Romero, pidió el sobreseimiento provisional de la causa para el exalcalde Javier Pérez y su hermano, por lo que la jueza de instrucción de Orihuela no los incluyó en el auto de incoación del procedimiento, el paso previo a la apertura de juicio oral, y considera que no ha habido perjuicio económico para el consistorio porque era una subvención del Plan Confianza.

Para el líder de los socialistas comarcales, en este caso se reúnen “coincidencias sospechosas”, como que el abogado del exedil Manuel Illán, presidente del PP de Callosa, sea el exalcalde popular de Redován, Emilio Fernández, que a la vez es actual cargo de confianza del regidor de Orihuela Emilio Bascuñana (PP) e integrante de la ejecutiva provincial del PP. Además, como adelantó INFORMACIÓN, Fernández, a través de un despacho, ejerció como asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Callosa durante 2020. “Quizá todo este nido de intereses económicos, personales y políticos, sean la verdadera razón de que el Ayuntamiento se haya borrado de la acusación sobre dicho caso, que se abrió por una denuncia de PSOE, EU y Somos, en defensa de los intereses del municipio”, ha señalado el secretario general de los socialistas de la Vega Baja.

Manuel Pineda también ha sido crítico con la posición de Cs, formación a la que afea que “haya abandonado su supuesto objetivo de regenerar la política, para situarse como máximos protectores de los desmanes del PP”. En este sentido, el secretario de los socialistas de la Vega Baja apunta que “esta actuación de Ciudadanos ya no nos sorprende. Todos hemos visto su doble vara de medir a la hora de exigir responsabilidades, siendo blandos a la hora de pedir cuentas al PP en municipios donde gobiernan juntos, como en Callosa, Orihuela o en la propia Diputación, y, en cambio, ser más duros con los socialistas en municipios como Benejúzar, donde se gobierna en conjunto”.

Por último, el responsable de los socialistas de la Vega Baja ha acusado al presidente de la Diputación, y del PP provincial, Carlos Mazón, de “esconderse ante los desmanes de muchos de sus cargos en la provincia y en la Vega Baja”. “Es un presidente sin credibilidad, que actúa al más puro estilo del zaplanismo, que se borra ante cuestiones tan oscuras como la de Callosa de Segura, con miembros de su ejecutiva por medio. Lo hemos visto en la Diputación ante la difícil situación de varios de sus diputados, con el concejal de Benidorm que fue detenido por una presunta vinculación con una mafia rusa, o con el caso de las facturas impagadas de IFA por un acto del PP del que él era el responsable”, ha zanjado Manuel Pineda.