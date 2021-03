El Ayuntamiento de Orihuela mantendrá cerrados los parques infantiles en el municipio, al menos, hasta el 14 de marzo, pese a la reciente flexibilización de medidas sanitarias frente al Covid-19. Esta limitación no afectará a parques y zonas verdes en general, solo a las de juegos infantiles, según ha explicado la Concejalía de Infraestructuras. El PSOE solicitó ayer la apertura de los parques infantiles, como han hecho en otros municipios de la provincia, tras llevar 8 meses cerrados.

El concejal encargado del servicio de Parques y Jardines, Ángel Noguera (Cs), ha justificado esta decisión con la convicción de que los números de incidencia de la pandemia "van mejorando en Orihuela, algo a lo que ha contribuido precisamente el distanciamiento interpersonal, pero conscientes de que no podemos bajar la guardia y permitir que todo este esfuerzo se eche por tierra si los parques infantiles se convierten en lugares de afluencia de personas de todas las edades, no solo menores, porque estos lo hacen acompañados de personas mayores, que interactúan en un espacio público muy reducido". El edil considera que esperar hasta la tercera semana de marzo, salvo que haya disposición autonómica en otro sentido, "no supone un gran sacrificio y nos hará evitar el riesgo de posibles brotes que, en Orihuela, se han venido repitiendo sobre todo en el ámbito escolar, por lo que no queremos que esos parques infantiles puedan suponer una extensión de ese ámbito tan vulnerable”, ha indicado.

Noguera también ha querido señalar que Orihuela dispone de más de 200 parques infantiles en su término municipal y abrirlos, dice, podría suponer generar ese mismo número de posibles focos de contagio cuando la norma autonómica, añade, sigue manteniendo expresamente la limitación de grupos de más de cuatro personas que no pertenezcan al mismo grupo familiar en espacios de uso público aun al aire libre, “algo que precisamente en un parque infantil es de muy difícil cumplimiento y control por la movilidad de los menores y el hecho de estar acompañados de sus padres en todo momento”, indica el concejal oriolano.

Noguera ha querido responder a la petición de la concejala socialista María García, que criticó la decisión de dejar cerrados estos espacios pese a ser más flexibles las medidas anticovid, indicando que nadie como él desea dar normalidad a los parques infantiles de Orihuela, "pero siempre en condiciones de seguridad". El edil recuerda que la edil del PSOE ya reclamó esta apertura de los espacios para los más pequeños "solo unos días antes de que la propia Generalitat, con su partido en el Gobierno autonómico y al frente de la Conselleria de Sanidad, endureciera las medidas anticovid manteniendo estas restricciones", por lo que ha pedido a García que “anteponga prudencia y responsabilidad a sus ganas de dar un titular, pensando en todos sus vecinos, y sobre todo en los más pequeños".

Por su parte, desde Cambiemos Orihuela considera "vergonzosa" la decisión del gobierno local de mantener los parques infantiles cerrados. La formación "sospecha" que las razones sanitarias "sean una excusa para tapar la mala gestión del espacio público" y recuerda que no se ha consultado con la oposición esta decisión y que es propio de una mentalidad política «cutre, adultocéntrica y consumista» normalizar espacios de consumo pero cuestionar los parques infantiles, indica su portavoz, Carlos Bernabé.

Cambiemos Orihuela se suma así a las críticas del PSOE por al gobierno de PP y Cs por mantener los parques cerrados. El grupo municipalista recuerda que, en el mes de octubre de 2020 ya propuso priorizar la apertura de parques siempre que lo permitiese la normativa mediante una política de limpieza, vigilancia y gestión adecuada. En ese aspecto, el portavoz del grupo indica que «el juego entre iguales es un elemento fundamental para el desarrollo, pero no sólo eso, es que es absurdo decirle a una familia que pueden sentarse en un bar a beber, pero no ir a jugar al parque que está a 10 metros». Por ello, y teniendo en cuenta que los entornos escolares se han revelado, en general, como lugares seguros, el grupo de oposición señala que la reapertura de parques infantiles en condiciones de seguridad es perfectamente viable «siempre y cuando el gobierno tuviera voluntad y capacidad política, pero no tiene ni lo uno ni lo otro». «Tiene pinta de que les ha pillado el toro, mientras otros ayuntamientos han preparado el terreno para la desescalada y tramitar ayudas económicas, aquí estaban más pendientes del lloriqueo contra el gobierno valenciano».

Bernabé se pregunta por qué no había preparado un plan y programación para priorizar la reapertura. Por ello, considera que la no reapertura se debe, en parte, a que el gobierno local "ha sido incapaz de preparar el terreno al no reforzar los recursos en ese área, una cuestión que conecta con la nula información recibida por la oposición" critica el portavoz de Cambiemos. «El alcalde de Orihuela sólo convoca reuniones de seguimiento de la pandemia cuando le interesa, incumpliendo su propia palabra sistemáticamente, y sólo informa o consulta las decisiones que le conviene, algo tan delicado como la situación de los parques que afecta a muchos menores y familias, debería ser, cuando menos dialogada», zanja Carlos Bernabé.