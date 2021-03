El grupo socialista en el Ayuntamiento de Benijófar, a través de su portavoz, José Luis Cases, ha denunciado públicamente que el alcalde de Benijofar, Luís Rodríguez (PP) autorizó el pasado mes de octubre una permuta de agentes de la policía local con Orihuela, y "el que llegó a Benijófar se jubiló a los tres días”.

Para José Luis Cases, el alcalde “debería dar explicaciones sobre cómo se permite una permuta así tan perjudicial para el municipio, que ha supuesto que un policía joven esté ahora en la plantilla de policía de Orihuela, y nosotros tengamos un policía menos, ya que, a los tres días de tomar posesión como policía de Benijófar, se jubiló”.

Desde las filas socialistas señalan que, a mediados de octubre, un agente de la plantilla solicitó la permuta de su puesto con la de otro funcionario del cuerpo de policía local de Orihuela. Esto, señala Cases, “es totalmente legal, y un derecho del funcionario”, pero recuerda que, para poderse realizar “debe ponderarse el interés público y del servicio y no solamente el interés particular de los funcionarios interesados. No es obligada la concesión de la permuta y la Corporación Local deberá motivar la decisión que adopte, atendiendo a razones de interés público y el correcto desarrollo del servicio”, tal y como señalan los informes de secretaría del propio ayuntamiento.

El 30 de octubre, el alcalde autoriza por decreto de alcaldía la permuta solicitada sin justificar el interés público y del servicio. El día 6 de noviembre se produce la toma de posesión como agente de la plantilla de la Policía Local de Benijófar al agente procedente de Orihuela, para tres días más tarde solicitar su pase a situación de jubilación.

Ante esto, los socialistas creen que el alcalde “debería explicar a todos los vecinos y vecinas de Benijófar qué interés público y del servicio tiene esta permuta en primer lugar para el resto de Agentes de la plantilla, y en segundo lugar, para el pueblo de Benijófar. Alguien se ha reído de nuestro pueblo, con el visto bueno del alcalde”.

Para el PSOE esta “surrealista situación” se produce precisamente “en un municipio al que le faltan agentes de la Policía Local, y que incluso el alcalde autoriza comisiones de servicios a agentes de la plantilla para prestar sus servicios en otros municipios”. A este respecto, José Luis Cases alerta de que “esta falta de policías provoca que en dos años se hayan pagado más de 166.000 euros en horas extras”.

Como en otros pequeños municipios de la comarca la falta de policía local es una de las principales deficiencias en servicios públicos y también una de las principales demandas de los vecinos, también ante la ausencia de puestos de la Guardia Civil permanentes.