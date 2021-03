Está cerca

En estas fechas de la Cuaresma, me suele acaecer que en mi mente se acumulen muchos recuerdos sobre una festividad muy entrañable para mí: la Semana Santa de Orihuela. Se van sucediendo y aparecen personas muy allegadas que ya no están entre nosotros y, aunque no es mi estilo personalizar en los escritos por si me falla la objetividad, a veces, lo veo necesario antes de que la memoria me vaya fallando y así poder dejar constancia a mis hijos y nietos de lo que en mi interior ha supuesto y supone la Semana Grande de mi tierra. Espero que disculpen que, en esta ocasión, me sitúe como protagonista de los hechos que han ido recorriendo hitos en mi vida, a los cuales acudo ahora, cuando sabemos que las circunstancias no nos van a brindar el disfrute del arco iris pasionario de las vestas nazarenas y el deambular de los pasos por nuestras calles inundados por el ambiente en el que se fusionan el azahar y el incienso.