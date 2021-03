Pasos de peatonas en Albatera

La localidad feminiza así las señales con pasos de peatonas con el objetivo de visibilizar y poner en valor a las mujeres con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, que hoy se conmemora. Las indicaciones con las figuras de féminas cruzando se han instalado en 15 puntos diferentes del municipio, en espacios abiertos como son el parque San Pascual, el parque Las Banderas, junto al campo de fútbol, en el parque Unión Musical la Aurora, en el parque de la Huerta y en la plaza San Jaime. «Cualquier acción que ayude a visibilizar el papel de la mujer en la sociedad es bienvenida y trabajaremos para conseguir su plena igualdad; además, hemos querido reflejar la diversidad y por eso se han diseñado cinco señales diferentes», manifiesta Berná.

La iniciativa pretende que las señales de peatonas convivan con las actuales del género masculino «porque queremos reflejar que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos pudiendo ejercer las mismas actividades». Sin embargo, los indicadores feminizados no sustituirán a la clásica señal con la silueta masculina porque esa es la única que está homologada en España. «Es una iniciativa simbólica, las hemos colocado en espacios visibles, cerca de los pasos de peatones, pero no en ellos porque no están homologadas estas señales con la figura de una mujer», lamenta el concejal de Igualdad de Albatera, quien espera que pronto el Gobierno homologue las indicaciones con mujeres «para que puedan usarse ambas, con una figura masculina o con una femenina, indistintamente».

¿Señales machistas?

Albatera se une así a las localidades del país que han querido ir más allá para poner en valor el papel de la mujer en la sociedad dándole protagonismo en aspectos que, hasta ahora, estaban reservados a la figura masculina. La Fiscalía General del Estado llegó a censurar el machismo que, a su juicio, hay en algunas señalizaciones de Tráfico por situar a la mujer en «una situación de dependencia y subordinación», como aquella en la que aparece siguiendo a un hombre senderista o también la de un niño que lleva de la mano a una niña, que va detrás, al colegio. Es una de las consideraciones que incluyó en la Memoria Anual del Ministerio Público de 2019, en el apartado que analiza la perspectiva de género y la seguridad vial, lo que generó un intenso debate.

Sin embargo, no todos comparten ese machismo en las señales. «No creo que sean machistas, lo que se debe es hablar en positivo, y entiendo que se puede reflejar a la mujer en una señal al igual que un hombre, convivir las dos, y que no se viera como algo raro una mujer en una señal», considera el edil de Igualdad de Albatera. Queda aún mucho trabajo por hacer para conseguir una sociedad totalmente igualitaria.