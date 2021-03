Una lechuga, un brócoli o un pepino. Son algunos de los emoticonos de WhatsApp que estamos acostumbrados a usar, en el apartado de alimentos. Pero ni rastro de la hortaliza reina de la Vega Baja, la alcachofa. El «alcasil» ha sido olvidado por la aplicación de mensajería instantánea más usada, algo a lo que pretenden darle solución desde la cuna de esta hortaliza en la comarca. El Ayuntamiento de Almoradí va a iniciar una campaña, con recogida de firmas incluida desde el portal Change.org, para conseguir que la alcachofa tenga su propio «emoji» en WhatsApp.

El objetivo es lograr el apoyo de toda la Vega Baja, pero también de las otras importantes zonas de producción como Tudela (Navarra) o Benicarló (Castellón), así como el de amplios sectores agro turísticos y gastronómicos de todo el país que consideran la alcachofa la reina de las hortalizas y que, por lo tanto, es justa merecedora de tener su propio emoticono. «En relación a su uso como emoji está garantizado, dado que se produce y consume a nivel global», explica el edil de Turismo de Almoradí, José Antonio Latorre. La alcachofa se produce y consume en todo el mundo y los festivales gastronómicos dedicados a esta hortaliza se extienden por todo el planeta: Italia (Sagra del Carciofo en Roma o Sicilia), Estados Unidos (Artichoke Festival en Castroville, California), Argentina (Fiesta del Arcaucil de Buenos Aires), Turquía (Enginar festivali de Urla) y, por supuesto, en España (la Festa de la Carxofa de Benicarló o el Congreso Nacional de Almoradí, entre otros muchos). Sin olvidar un evento mundial de carácter trianual, el «International Symposium on Artichoke, Cardoon and their Wild Relatives».

Así que razones para conseguir su propio «emoji», como tienen la berenjena o el pimiento, no le faltan. Y no solo por su uso al escribir representando la hortaliza, ya que la alcachofa también tiene su significado metafórico y simbólico en todo el mundo. Según una leyenda, una muchacha llamada Cynara, nombre científico de la alcachofa, fue seducida por Zeus y transportada al Olimpo, pero se cansó de estar allí y volvió a su isla. Zeus, contrariado, hizo que de su suave piel brotaran escamas verdes, pero en el interior permaneció el tierno corazón de Cynara. De ahí que la alcachofa sea símbolo de amor y de buen corazón, algo que ocurre, por ejemplo, en Francia, donde la frase «Avoir un coeur d’artichaut…» se utiliza para describir que alguien tiene la capacidad de dar amor a todo el que conoce o a cada persona que lo necesita, por lo que podría usarse en lugar del típico icono del corazón. También la expresión «corazón de alcachofa» se usa para referirse a las personas que se enamoran con facilidad y cambian frecuentemente de pareja, lo que le podríamos decir a alguien simplemente pulsando ese emoticono. Todo sin olvidar que griegos y romanos le otorgaban poderes afrodisíacos (ese uso lo dejamos para esos mensajes más íntimos...). Y, sobre todo, que tiene un sabor riquísimo, así que es una firme candidata para contar con su propio emoticono en WhatsApp.

Exposición

Paralelamente, el Ayuntamiento de Almoradí ha querido rendir homenaje al «alcasil» con una exposición que se inaugura hoy y que podrá visitarse en el Salón Cultural Luis Martínez Rufete durante todo el mes. «Almoradí, Corazón de la Alcachofa», cuenta con la colaboración de Alcachofa Vega Baja y Alcachofa de España. Se trata de la primera actividad que se va a llevar a cabo tras la suspensión del Congreso Nacional de esta hortaliza que acoge la localidad de la Vega Baja y que no se celebra este año por la pandemia.

A través de diferentes paneles con mucha información gráfica, se explican las razones que llevaron a la comarca a elegir esta planta como sustituta del cáñamo tras su desaparición a finales de los años 50. Almoradí se convirtió en el centro alcachofero de España. La exposición no se centra solo en la vertiente histórica, abarca otros muchos aspectos relacionados con la versatilidad de esta hortaliza. Así, se dan a conocer sus propiedades dietéticas y medicinales, o curiosidades como la elaboración de cerveza artesanal y la fabricación de embutidos y alcachofas de chocolate. No falta el «alcasil» gigante que suele ocupar el centro de la Plaza de la Constitución estos días o el disfraz de la mascota «Chofi».