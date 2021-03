La jueza ve un delito de prevaricación en el Plan de Choque de la edil de Aseo Urbano de Torrevieja y pide a la Fiscalía Anticorrupción que acuse

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Torrevieja considera que la concejala de Aseo Urbano y Contratación, Carmen Gómez (PP) podría haber cometido un delito de prevaricación administrativa al encargar en el verano de 2019 a Acciona los trabajos de un plan de choque de limpieza sin contrato pese a conocer que era un procedimiento irregular. Es lo que señala el auto de incoación de palo de la jueza que ha instruido el procedimiento y en el que insta a las partes personadas a formular sus escritos de acusación. La actuación de la edil ha generado unos derechos de pago a Acciona de 188.000 euros, porque los trabajos se realizaron de forma efectiva en julio y agosto de 2019, pero el Ayuntamiento no los ha abonado.

La magistrada Juana López Hoyos indica que de las diligencias practicadas “se desprende que los hechos investigados pudieran constituir un delito de prevaricación administrativa” del que sería responsable la edil Carmen Gómez. La prevaricación está penada con inhabilitación para ejercer cargo público. El procedimiento se abrió tras una denuncia del fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, en la que está personada como acusación el PSOE de Torrevieja.

La magistrada indica que la concejala actuó "siendo consciente de lo arbitrario de su proceder y de que con su actitud quebrantaba de forma flagrante la legislación en materia de contratación administrativa"

En el auto al que ha tenido acceso este diario la jueza señala que la concejala investigada “siendo consciente de lo arbitrario de su proceder y de que con su actitud quebrantaba de forma flagrante la legislación en materia de contratación administrativa”, ordenó a finales de junio de 2019 a la mercantil prestadora del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, Acciona, la realización de lo que denominó “plan de choque de limpieza”, con unos servicios cuyo presupuesto solicitó a la empresa prestataria “cuya cuantía económica ascendería a los 128.752.10 euros mensuales IVA incluido”.

En el expediente que se generó para llevar a cabo el servicio no consta que ”se recabase informe alguno acreditativo de la necesidad del servicio, como tampoco informe sobre si existía consignación presupuestaria para hacer frente al pago de los servicios ni sobre si los precios de los mismos eran conforme o no a mercado”. Los servicios contemplados en el plan, que fue difundido en rueda de prensa por la edil y el alcalde Eduardo Dolón nada más comenzar este mandato, “eran distintos no solo a los normales que constituían el servicio ordinario de limpieza viaria y recogida de residuos, sino que también era extraordinario al servicio reforzado que conforme a los términos del contrato se realizaban todos los años por la empresa adjudicataria durante los meses del verano”.

El técnico del Ayuntamiento de Torreveja encargado de la supervisión de la prestación de la recogida de basura y limpieza viaria advirtió a la concejala en diversas ocasiones que no debía continuar, “dado que debía someterse a licitación pública teniendo en cuenta el importe al que ascendía el servicio y tratarse de un servicio independiente al ordinario, haciendo caso omiso a tales advertencia”. El 19 de Julio de 2019 presentó un escrito dirigido a la edil en el que insistía en su advertencia.

Sin embargo los trabajos se realizaron. Fueron prestados por Acciona Servicios Urbanos S.A desde el día 3 de Julio de 2019 hasta el día 31 de Agosto de 2019, aunque no han sido abonados por el Ayuntamiento a la empresa. El auto de la jueza indica que cada vez que se han dirigido a la edil investigada solicitando información respecto a la forma de pago “la misma ha hecho caso omiso” generando un derecho de crédito de la empresa adjudicataria de 99.682, 53 euros (IVA incluido), en el mes de julio de 2019 y 89.147,13 euros (IVA no incluido) correspondientes al mes de agosto de 2019.

La jueza además explica que de las diligencias se desprende que la investigada encargó los trabajos sin contrato pese a que había ostentado la responsabilidad del área de Aseo Urbano y Contratación durante el mandato anterior y “por tanto era conocedora de los términos del contrato del servicio de recogida de residuos sólidos y las limitaciones que el mismo imponía" .

"Trabajadora, honesta y honrada"

Por su parte, el alcalde de Torrevieja ha indicado que el grupo de gobierno ha conocido la resolución “de la juez esta misma mañana. Respeto absoluto en todo momento a la labor de la justicia, pero al mismo tiempo confiamos en el gran trabajo que desarrolla en el Ayuntamiento de Torrevieja la concejal Carmen Gómez Candel, persona honrada, honesta y muy trabajadora”.

Eduardo Dolón reitera que “por supuesto, tenemos que respetar todos la presunción de inocencia. Estamos ante una cuestión pendiente de resolución judicial y confiamos en que se resuelva de la manera más satisfactoria para ella y lo antes posible. De momento no podemos anticipar nada, máxime cuando todavía existe la posibilidad de recursos” El alcalde ha recordado “la presunción de inocencia y que se respete la figura de la concejal Carmen Gómez”.