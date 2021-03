Un socavón abierto 18 meses amenaza con tirar un tramo de paseo en Orihuela Costa

En septiembre de 2019, las intensas precipitaciones por la gota fría, provocaron numerosos destrozos también en Orihuela Costa. Debido a un corrimiento de la tierra arcillosa sobre la que se asientan muchas infraestructuras en esa franja litoral, como esta senda, se abrió un socavón en el paseo marítimo que recorre la costa oriolana, concretamente en el tramo de La Caleta. Un mes después, una mujer cayó por el boquete y tuvo que ser trasladada al hospital. La caída fue aparatosa, pero, afortunadamente, el impacto lo redujo la cantidad de arbustos que hay en el terraplén. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Orihuela puso unas vallas impidiendo el paso por esa parte del paseo que da acceso a la playa. Muchas personas se saltaban ese vallado para evitar tener que dar un rodeo para acceder al arenal, a pesar del peligro, aunque ahora es más alto.

No fue hasta julio de 2020 cuando la Concejalía de Infraestructuras aprobó un gasto de 3.442 euros para tapar el boquete con unas maderas y apuntalar el tramo del paseo que quedó suspendido sobre el acantilado. Sin embargo, 18 meses después de abrirse el boquete, sigue sin repararse, a pesar del evidente riesgo, aumentado con las lluvias de los últimos días que han provocado un nuevo corrimiento de tierras que ha tirado el apuntalamiento y que ha derrumbado una mayor parte del muro que sustenta el camino.

Inacción

Desde la Concejalía de Infraestructuras defienden su inacción porque achacan la responsabilidad del arreglo a la empresa adjudicataria del mantenimiento, conservación y reparación de viales y espacios públicos, con la que mantiene una disputa por el impago de las facturas que envía mensualmente la mercantil por el supuesto incumplimiento que defiende el edil del área, Ángel Noguera. Según explica la Concejalía de Infraestructuras a INFORMACIÓN, los servicios técnicos municipales, en concreto el técnico adscrito a la costa, actualmente de baja laboral, examinó el socavón al abrirse en septiembre de 2019. El 7 de enero de 2020, dicho técnico elaboró una propuesta de gasto de 36.295 euros para su arreglo, en base a tres presupuestos, proponiendo la contratación de los trabajos de reparación del tramo del paseo hundido. Sin embargo, no fue aceptada por el concejal Ángel Noguera dado que estimaba que «dichos trabajos son incardinables en el contrato general de mantenimiento, conservación y reparación de vías y espacios públicos en Orihuela Costa», que inició su vigencia el 1 de febrero de 2020, pero anteriormente adjudicado.

El edil defiende que el pliego y contrato de ese servicio establecen que en esos trabajos se contemplan la prestación del servicio de mantenimiento, conservación y también reparación de las infraestructuras viarias y también los espacios de dominio o uso público destinados a posibilitar el desplazamiento de peatones, vehículos y medios de transporte. En concreto, indica, «los espacios pavimentados que se encuentren integrados en la zona periplayera o paseos marítimos». Por ello, considera que debe ser la mercantil adjudicataria y no una empresa externa quien arregle el paseo.

La concejalía solicitó el pasado 8 de febrero al técnico municipal, ahora de baja, un informe para delimitar las obligaciones de la adjudicataria de viales en referencia a este asunto, para «no contratar el mismo concepto a dos empresas diferentes al mismo tiempo», indican las mismas fuentes. Un informe que ya ha encargado a la actual técnica adscrita al contrato en sustitución del anterior. «No ha existido otro motivo del retraso en esta cuestión que la diferente interpretación del contrato entre técnico y concejal, y la voluntad de éste de asegurar que no se paga dos veces por lo que debe hacer la adjudicataria del contrato de mantenimiento de viales y espacios públicos en la Costa», señalan desde Infraestructuras. Mientras tanto, el tramo del paseo amenaza con derrumbarse tras año y medio sin ponerle solución.

Los vecinos exigen una «inmediata» solución por el riesgo de colapso

Avoca envía un escrito al Ayuntamiento alertando del peligro de que la estructura no aguante

Los vecinos que a diario utilizan el paseo marítimo que une todo el litoral oriolano no entienden cómo el Ayuntamiento de Orihuela no ha arreglado aún el socavón que se abrió hace año y medio. Cada día ven como la estructura cede más y advierten del peligro de colapso, lo que derrumbaría ese tramo de paseo y el correspondiente peligro para las personas que pasan al lado o por debajo, en el camino que conecta dos playas. La Asociación de Vecinos Orihuela Costa en Acción (Avoca) ha enviado un escrito remitido tanto al alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, como al concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera, en el que piden una «inmediata» solución para el paseo y advierten que, de no arreglarse, «en caso de producirse daños para las personas como consecuencia del colapso del paseo, haremos responsable de los mismos al Ayuntamiento de Orihuela».

Los vecinos explican que el boquete abierto, que en principio era de reducidas dimensiones, «ha ido aumentando en tamaño» a lo largo de los 18 largos meses que lleva sin arreglo. Piden también que se ponga algún cartel de advertencia del peligro, y solicitan al Ayuntamiento una propuesta de actuación «sin más dilaciones», o que la exija al Servicio Provincial de Costas si es su competencia, aunque en este caso es del consistorio.