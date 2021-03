Callosa de Segura celebró ayer, coincidiendo con el primer miércoles de la mitad de la Cuaresma, la XXXIV edición de «Partir la Vieja». Esta antiquísima tradición consiste en poner unos muñecos o viejotes de tamaño natural y confeccionados con materiales caseros, en las puertas de las casas y en las calles con carteles críticos sobre cualquier tema para que así puedan verlos vecinos y viandantes. Como no podía ser de otra manera, el tema que desde luego triunfó fue el de la pandemia que venimos sufriendo hace ya un año.

El municipio decidió mantener esta tradición, a pesar de la crisis sanitaria, al poder cumplir con todas las medidas de seguridad. En otras localidades no se celebraron tradiciones similares. Es el caso de Elche donde las Velles de Serra, una tradición ligada desde tiempos ancestrales a la Cuaresma en la que también se exhiben muñegotes, no se hizo este año ya que el Ayuntamiento no lo permitió por el covid.

En Callosa, sin embargo, «hicieron caso» al viejote de la ministra Carmen Calvo que, sentada en una silla en una céntrica calle, decía que «espero que los callosinos apuesten por sus tradiciones y saquen sus viejotes a las calles. Nos va la vida en ello...». Dicho y hecho, vicepresidenta. Durante el día, la comitiva municipal visitó los viejotes en los diferentes colegios y calles de Callosa, entregando a los participantes un diploma en agradecimiento por mantener, año tras año y como se ha visto éste a pesar de las circunstancias, esta tradición superviviente en la Vega Baja.

Sin embargo, el tradicional recorrido por la tarde con la charamita y las autoridades municipales no contó esta vez con las majas. No faltaron los agasajos gastronómicos, cumpliendo las medias sanitarias, pero sí se echó en falta la participación de viejotes vivos que asemejan, sentados e inertes, que son hechos de materiales como los otros y asustan a los viandantes que se acercan. El reciente fallecimiento de Nicanor, el más célebre de los viejotes vivos, rompió este año esta singularidad. En homenaje a su figura, se entregaron a los participantes unos «miniviejotes» con su nombre, y su «viuda» de muñegote lo despidió ayer.

Esta costumbre, de origen medieval, solo se ha conservado en unos pocos lugares de la provincia. Pese a que el doctor Fernando Simón, mejor dicho su muñegote, ayer decía que «Callosa no va a tener más que, como mucho, uno o dos viejotes aislados», fueron más de una docena los que se vieron, aderezados con mucho humor y con una característica común este año: todos llevaban mascarilla. «También había viejotes con la Isla de los Famosos, y no hemos querido faltar tampoco este año», señaló el edil de Turismo, Vicente Mora.