En lo más duro del confinamiento el Ayuntamiento de Torrevieja anunció una serie de medidas para paliar los efectos de la crisis sanitaria entra la que se encontraba la bonificación del cobro de tasas por ocupación de vía pública para todo el 2020. Sin embargo, el anuncio se ha comprobado precipitado porque el municipio no llegó a tiempo de modificar las ordenanzas fiscales. Algo que sí ha hecho para este año 2021. Los Verdes denunciaron ayer que están recibiendo numerosas quejas porque el área de Ocupación de Vía Pública, que gestiona la Policía Local está remitiendo los recibos del segundo trimestre por ocupación de la vía pública con terrazas -sillas y mesas- y mostradores de comerciantes. Los Verdes ha recibido en los últimos días «numerosas quejas» de comerciantes y hosteleros «indignados» por las, a su juicio, «mentiras» del alcalde Eduardo Dolón. Según Los Verdes el alcalde anunció «a bombo y platillo que las tasas de mesas y sillas para el tercer trimestre de 2020» se suspendían. Estos pagos, que «según el alcalde Eduardo Dolón no iban a requerirse, han sido un jarro de agua fría para muchos comerciantes que ya viven en una situación económica precaria y que no entienden cómo se les requieren pagos de hasta 4.000 euros en algunos casos». Se da además la situación de que no se ha devuelto, según Los Verdes, tampoco las tasas de marzo a junio de 2020, meses que ya se habían cobrado y que cuya devolución posteriormente los hosteleros habían reclamado.

Ampliaciones gratuitas

El concejal de Actividades y Seguridad, Federico Alarcón (PP) ha replicado que las tasas cobradas de marzo a junio se están devolviendo tras las solicitudes de los hosteleros que las abonaron. Ha agregado que el pago de los recibos del tercer y cuatro trimestre se puede aplazar durante todo el año 2021 y que en muchos casos los agentes de la Policía Local han cuantificado a la mitad el suelo ocupado porque las limitaciones han hecho que la superficie real se quede al 50%. También ha recordado que el gobierno municipal exime del pago de las ampliaciones sobre la ocupación solicitada inicialmente para responder por la crisis de la hostelería. Por último, recordó también que el pleno ha eximido del pago de estas tasas para todo el año 2021.

Alarcón, sobre este último aspecto, sí ha querido matizar que la exención del pago no elimina la obligación de los más de 400 locales de hostelería que cuentan con terraza de comunicar al municipio qué superficie van a ocupar del dominio público, el pago del seguro actualizado o las declaraciones responsables por la instalación de nuevos elementos en la vía pública, como paravientos o marquesinas.