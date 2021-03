Las 16 cámaras de videovigilancia que el gobierno de Callosa de Segura (PP y Cs) instaló en febrero de 2020 están, más de un año después, sin servicio. El Ayuntamiento decidió instalar este circuito para gestionar y dotar de mayor seguridad el tráfico en la localidad, aunque el fin era también el de prevenir delitos al actuar de elemento disuasorio para los delincuentes, ya que quedarían grabados sus movimientos en el caso de cometer una acción delictiva. Sin embargo, la red de videocámaras instalada (seis en calles céntricas del casco urbano y diez en los accesos a la localidad) cumplen más de un año sin ponerse en funcionamiento a pesar de la inversión realizada por el consistorio callosino.

El PSOE ha criticado que no estén activados los dispositivos tras la inversión realizada por el consistorio. El portavoz socialista en la localidad, Fran Maciá, recuerda que «el gobierno local lo mostró como una actuación clave en la seguridad ciudadana y, más de un año después, se ha visto que era mera propaganda». Para Maciá, el hecho de que este circuito de cámaras no haya estado nunca en funcionamiento «contrasta con aquellas imágenes y anuncios de su instalación y las bondades de la misma con las que el equipo de gobierno obsequiaba en aquel febrero de 2020 a la ciudadanía, y la realidad es que nunca llegó a entrar en servicio, lo que es una muestra más de la política de fotografía e imagen del gobierno local en general, y en este caso de la Concejalía de Policía Local y Tráfico en particular». Los socialistas instan al ejecutivo que dirige el popular Manuel Martínez a poner las cámaras en servicio «lo antes posible» y a que se tomen las medidas necesarias para habilitar su funcionamiento.

El alcalde callosino explicó a INFORMACIÓN que las cámaras instaladas para controlar el tráfico y de vigilancia no han podido ponerse en servicio, tras su instalación, por el hecho de que no cuentan con la regulación necesaria en cuanto a la protección de datos. «Nos hemos acogido a un plan de la Diputación para la protección de datos, y hasta que no tengamos esa regulación aprobada no podemos ponerlas en servicio», reconoció Manuel Martínez, quien no quiso aventurarse a dar una fecha para su puesta en funcionamiento.

Las cámaras están situadas a cinco metros de altura para cubrir un amplio campo visual y estaba previsto que las imágenes que captaran fueran recepcionadas en la Jefatura de la Policía Local de Callosa de Segura. El Ayuntamiento reconoció, al instalarlas, que serían para tráfico ya que no podía instalar un sistema de videovigilancia para seguridad ciudadana porque necesitaría permiso de la Subdelegación. Con lo que no contaron entonces es con la necesaria regulación en materia de protección de datos, que se ha encargado el secretario municipal de recordar su obligación al equipo de gobierno.