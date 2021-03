La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Torrevieja ha aprobado este viernes el inicio y nombramiento de técnicos del expediente de contratación del Servicio de Ordenación y Control de los Accesos a las Playas de Torrevieja por las medidas sanitarias derivadas de la COVID-19. El concejal y secretario de la JGL, Federico Alarcón, ha informado que se trata de un contrato plurianual para los ejercicios 2021 y 2022, con un importe total de 1.881.279 euros -940.639 euros cada año-. Aunque la propuesta contempla el periodo de esta Semana Santa, fuentes del equipo de gobierno del PP dan por hecho que la adjudicación no estará para finales de este mes, considerando que el de este viernes ha sido el primer paso para contratar.

El objeto de contrato consiste en la disposición de personal adecuado para llevar a cabo el control y vigilancia de accesos y salidas de las playas de Torrevieja, así como el control en su interior de las zonas destinadas a estancia, de manera que se respete en todo momento la ocupación en las parcelaciones llevadas a cabo en cada playa con objeto de hacer cumplir las distancias de seguridad impuestas por el Gobierno de España a causa de la pandemia de la COVID-19. Con este procedimiento el Ayuntamiento da por hecho que la situación sanitaria dentro de un año podría ser similar

Este contrato incluye tres equipos de trabajo: un equipo de personal para el control y vigilancia en las playas, un equipo para la limpieza exhaustiva de los aseos públicos dispuestos en las playas y paseos marítimos y de los lavapiés ubicados en todas playas de Torrevieja, así como un servicio para que, previamente a la apertura de las playas, y después del cierre de las mismas, se proceda al montaje y desmontaje de los elementos destinados a la división por sectores de las playas de la localidad. Además, Federico Alarcón ha anunciado que el servicio a prestar se divide en tres periodos:

Temporada baja 1 de Semana Santa (10 días).

Temporada baja 2, del 15 al 30 de junio y del 1 al 15 de septiembre (30 días).

Temporada alta, del 1 de julio al 31 de agosto (62 días).

El número de controladores, limpiadores de aseos y lavapiés, y personal de montaje y desmontaje diario en temporada baja 1, será de 67, mientras que en temporada baja 2 será de 72 y en temporada alta de (julio y agosto) será de 117. El horario de control de las playas se establece de 8:30 a 20:00 horas en las playas de mayor afluencia, y de 10:00 a 18:00 horas, en las de menor afluencia.

La semana pasada el alcalde Eduardo Dolón (PP) aseguró públicamente que la paralización de la aprobación definitiva del presupuesto municipal para 2021 ordenada por una juez a instancias de la oposición ponía en peligro este servicio. Lo cierto es que ahora se plantea una modificación de crédito para emplear el remanente de tesorería del Ayuntamiento con el objetivo de sufragar este y otros gastos de forma anticipada al margen de la aprobación o no del presupuesto, aunque llegará tarde para el periodo de Semana Santa. No está claro si la aproblación definitiva del presupuesto hubiera permitido llegar a tiempo en este contrato para finales de marzo.

Bien recibido

El inicio del contrato está firmado por el concejal de Playas, Antonio Vidal y será instruido por el director general de Urbanismo, Obras y Servicios, Víctor Costa. El verano pasado el Ayuntamiento se valió de la figura del estado alarma para adjudicar a dedo este procedimiento. Sin embargo, el actual estado de alarma es más genérico, distinto al que rigió durante la primera ola y no ampara servicios que no se consideren esenciales bajo esa fórmula a la hora de adjudicar sin mediar concurso -el de controlador de las playas no lo es-.

El servicio de controladores y la parcelación fue bien acogido por los bañistas. Ofreció una imagen real de orden y control de acceso en las playas pese a que Torrevieja cuenta con algunas de las más saturadas del país. Estuvo además reforzado por personal contratado por la Generalitat Valenciana que actuó coordinado con el contratado por la empresa adjudicataria, Recreativos Acuáticos Horadada, que es la misma que se ha adjudicado ahora los servicios de explotación de hamacas, sombrillas y actividades recreativas en las playas.