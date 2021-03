Cambiemos Orihuela se opone a la creación de una empresa mixta para gestionar el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, opción que baraja el equipo de gobierno de PP y Cs como publicó este domingo INFORMACIÓN. La coportavoz de la formación, María Sandoval señaló que «las basuras son un gran negocio porque pueden generar importantes beneficios, el modelo de gestión mixta o privada podría suponer una mejora en un primer momento con una inyección de capital que proporcione un lavado de cara al servicio de recogida y tratamiento; sin embargo, sabemos por la experiencia en los casos de modelos de gestión privada, como en sanidad o educación, que lo que acaba ocurriendo es un trasvase de importantes cantidades de recursos de las arcas públicas a empresas privadas. Esto supone que termina teniendo prioridad la maximización del beneficio y empeora el servicio que se presta.». Y tacha de «privatización encubierta» la posible gestión mixta.

La formación apuesta por la actual fórmula municipalizada y, para acabar con las carencias actuales del servicio, dotarlo de más recursos. «Nos encontramos ante un gobierno que habitualmente apuesta por trasvasar recursos públicos al sector privado a costa de empeorar el servicio. Por lo que los intereses no están puestos en dotar de una buena gestión pública de la recogida de residuos, que recordemos, llegan tremendamente tarde a adecuarse al Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana y a las normas Europeas en materia de residuos. Orihuela necesita unos presupuestos para 2021 a la altura de la situación, y no volver a quedar con remanentes por una mala gestión del erario», señaló Sandoval. La formación insiste en la necesidad de mejorar el servicio a través de unos presupuestos suficientes y "no volver a un modelo que pueda, si quiera, parecerse al modelo de la corrupción y los lixiviados".

En relación al informe del despacho de abogados Garrigues, en el que se basa el consistorio para justificar la gestión mixta, la concejala de Cambiemos Orihuela advirtió que “los motivos principales por los que se plantean un cambio en el modelo de gestión se basan en que resulta un servicio deficitario. En el mismo informe reconocen que se encuentran con dificultades en la contratación de personal, debido a la regla del gasto impuesta para las entidades locales, lo cual no es cierto; que cuentan con un una flota y maquinaria obsoleta y carencias en cuanto a conocimientos técnicos y de ajuste a la nueva normativa. Vemos que todas estas carencias que aluden son fruto de falta de recursos y de falta de interés por lo público".

La edil, que indicó que la actual fórmula de gestión es más barata, añadió que los costes se podrían reducir llevando a cabo políticas de reutilización de envases. “Una gestión pública, tiene que sufragar el coste puro y duro de recogida de residuos y limpieza viaria. En el momento en que el sector privado se hace cargo del servicio, hay que sufragar ese coste, más el beneficio empresarial de la mercantil. A todas luces, privatizar es más caro que mantener el servicio municipalizado", zanjó María Sandoval.

Como publicó este diario, el Ayuntamiento de Orihuela apuesta por la creación de una empresa mixta para gestionar el mayor servicio público que tiene un municipio, el de la recogida de basuras y limpieza viaria. El consistorio ha iniciado su Plan Local de Gestión de Residuos con el que pretende dar voz y participación a diferentes asociaciones, vecinos y expertos con el objetivo de caminar hacia una nueva gestión del servicio en la localidad, marcada por los casos de corrupción ligados, precisamente, a las basuras. En pleno debate por el futuro modelo a adoptar, fuentes municipales muy autorizadas desvelaron a INFORMACIÓN que la fórmula por la que apuesta el Ayuntamiento es la de gestión mixta, es decir, la colaboración público-privada, al considerar que cumple mejor las dos premisas de la nueva ley de contratos: eficiencia y eficacia. Eso sí, matizan que el consistorio, de ningún modo, está dispuesto a perder el control del servicio, por lo que en esa futura empresa mixta la mayor participación sería municipal.