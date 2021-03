Orihuela alega contra la prohibición de la escalada y de otras actividades en la sierra que planea el Consell

El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado alegaciones al proyecto para declarar a las sierras de Orihuela, Callosa de Segura y Crevillent como zonas especiales de conservación (ZEC) que tramita la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. El Ayuntamiento no se opone a la ampliación de la protección de las 8.000 hectáreas previstas, pero sí a su normativa de gestión al prohibir, de forma genérica, las actividades deportivas, lúdicas y otros usos que se puedan hacer allí, como pueda ser la congregación de un determinado número de personas que impediría celebrar romerías, por ejemplo.

El concejal de Medio Ambiente, Dámaso Aparicio, señaló este jueves, mostrando las alegaciones en el mirador del Palmeral, que «entendemos que sea desde una declaración de importancia comunitaria hasta zona de especial conservación, que es lo que marca la legislación europea y lo que necesitamos para que vengan las ayudas de los fondos europeos, pero la normativa de gestión tiene que ser la idónea para nuestro territorio, con unos presupuestos adecuados y buscando un equilibrio entre el uso de la sierra y la preservación del medio ambiente». Aparicio echó en cara al Consell que no haya partidas económicas emparejadas para esa conservación.

Las alegaciones se presentaron este jueves y, junto al Ayuntamiento, hay otras asociaciones, organizaciones y distintas entidades que han alegado al citado proyecto. Con la ZEC de la Sierra de Orihuela se declaran como incompatibles la práctica de la escalada, el barranquismo y otras actividades que hasta ahora estaban prácticamente permitidas durante muchos meses del año. «Si usted va a prohibir, primero determine cuáles son los lugares protegidos y luego hágalo», dijo Aparicio.

Desde el consistorio volvieron a hacer hincapié en dos problemas que tiene la Sierra de Orihuela y que «estamos deseosos de que se den soluciones porque la inacción y la pasividad del Consell es total para solucionarlos», indicó el edil de Medio Ambiente. Son la reforestación de la sierra que quedó arrasada por la plaga de Tomicus hace tres años y la eliminación de especies invasoras como el cactus de Arizona.

El concejal considera muy grave que la memoria técnica establezca un presupuesto para la Sierra de Orihuela de 484.435 euros, cuyo estado de ejecución señala que está en proyecto. Sin embargo, la Generalitat inició un programa de restauración con un presupuesto de 301.556 euros (se adjudicó en 2018 por 180.000 euros menos de lo que salió a licitación), pero los trabajos se quedaron a medias tras invertirse sólo 102.465 euros y desde 2019 no se actúa en este espacio. El Consell tiene sin ejecutar, por tanto, 200.000 euros de esos trabajos. Cantidad que dista mucho de los 484.435 euros que el proyecto recoge y por lo que el consistorio también ha alegado. «Estas normas para Orihuela son una tomadura de pelo y por ahí el equipo de gobierno no va a pasar. Si lo hacen bien, nos encontrarán a su lado pero si partimos de documentos y partidas erróneas, no creo que nos encuentren», ha zanjado Aparicio. Por todo ello, el Ayuntamiento considera conveniente dejar sin efecto el proyecto inicial y reconsiderar nuevamente todos los apartados económicos referentes a las medidas activas previstas para la Sierra de Orihuela.