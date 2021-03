Cambiemos Orihuela propone la creación de una empresa municipal de la energía, como tienen ciudades como Barcelona, para que el consistorio reduzca gastos y consumo eléctrico. Así lo pedirá en una moción al pleno ordinario del jueves. La formación defiende la generación de energías limpias y de kilómetro cero. «Apostamos por la democratización del acceso a la energía y por hacer un uso más eficiente de la misma. Nuestro ayuntamiento gasta unos tres millones de euros al año en electricidad y sabemos, por las experiencias en otros municipios, que este gasto podría reducirse significativamente a través de este modelo de empresa pública», defendió la edil María Sandoval.

En la misma moción, la formación muestra su oposición a la construcción de los dos macroproyectos de plantas fotovoltaicas que se planean en la pedanía de Torremendo, en las inmediaciones de Sierra Escalona. Un total de 310 hectáreas sobre terrenos de cultivo tradicional de secano. «Apelamos a que los grupos de la Corporación se pronuncien, e instemos al Ministerio de Transición Ecológica a paralizar la implantación de este megaproyecto que supondría un impacto brutal sobre la zona, fracturando el paisaje justo en la zona de la pre-sierra, que se convertiría en un mar de espejos negros», denunció Sandoval, que recordó que 127 hectáreas se encuentran en zona ZEPA, de especial protección para las aves. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que dejarían en una isla unos restos arqueológicos en la Ermita de los Remedios que data de la Edad del Bronce.

Además de los aspectos patrimoniales, paisajísticos y de perjuicio a la biodiversidad de la zona, señaló la concejala de Cambiemos, añadió que los beneficios a nivel de desarrollo económico para la zona serían escasos. “Este tipo de plantas de más de 50 MW no tienen un impacto destacable para los municipios en los que se instalan, es más el perjuicio puesto que acaban saturando la red de evacuación y distribución que pagamos entre todas y todos, impidiendo la creación de iniciativas pequeñas que surjan desde lo local, se ha demostrado que las grandes plantas son poco eficientes en la generación de energía y otro aspecto importante es que apenas generan puestos de trabajo en el lugar. Por último destacar que la concentración de ingresos no repercute en la economía local, sino que trasciende fronteras del Estado para enriquecer grandes fondos de inversión en el extranjero. Si el Gobierno Central no pone coto a estos despropósitos acabaremos viendo cómo la energía de nuestro sol sirve para enriquecer a otros a costa de nuestro territorio”. María Sandoval manifestó que "se trata de dos empresas Itel y Bibey que pertenecen a un entramado de empresas cuya pista se pierde en el extranjero".