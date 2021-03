El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ha aprobado una nueva ordenanza municipal reguladora de limpieza y vallado de solares en suelo urbano. Uno de sus puntos más destacados es que elimina la obligación que había hasta ahora de vallar los solares, y lo hace, justifica el propio Ayuntamiento, porque la propia administración local estaba incumpliendo esta obligatoriedad. «Ni el propio Ayuntamiento tenía sus solares vallados, y consideramos que lo más importante es que no se arrojen vertidos, escombros, y mantenerlos limpios de maleza», señala el edil de Urbanismo, Ángel Albaladejo.

Eso sí, los propietarios, sin necesidad de requerimiento previo, deberán mantener las parcelas, solares y terrenos permanentemente limpios con la eliminación de la capa vegetal y de aquellos materiales inflamables o susceptibles de provocar incendios, y velar por la recogida y eliminación de dichos restos y materiales. Igualmente, deberán proteger o eliminar los pozos o desniveles que en ellos existan y que puedan ser causa de accidentes. Tampoco deberán tener ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o albergar animales o plantas portadores o transmisores de enfermedades, o producir malos olores.

La nueva ordenanza concreta las sanciones económicas, que antes eran ambiguas, y regula la cesión de solares para aparcamiento público, que irán desde los 750 euros para las sanciones leves, a los 1.500 en las graves y 3.000 euros las muy graves.

Así, sancionará con 750 euros a los propietarios de aquellos solares que tengan deteriorado el vallado de las obras de nueva construcción, o cuando incumplan, en general, las obligaciones de la ordenanza, consideradas infracciones leves.

Por infracciones graves, con sanciones de 1.500 euros, se impondrán a los propietarios que no tengan los solares limpios, y que contengan residuos. Es decir, se multará al estado de aquellos solares, parcelas u obras que no estén en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro. También serán considerados como infracciones graves no respetar las medidas preventivas de protección contra incendios incumpliendo el deber de mantener libre de maleza o de cualquiera otro material que facilite la propagación del fuego, dentro de las distancias de seguridad señaladas en esta ordenanza, la colocación de elementos de la obra (materiales, maquinaria, andamios, contenedores, etc.) fuera de los lugares autorizados, dentro del solar o parcela, en la vía pública u otros espacios públicos, el acopio de materiales de obra fuera del recinto vallado, la falta de reposición de la acera a un estado practicable tras el desplazamiento de la valla a la línea de fachada.

Con 3.000 euros serán sancionados los actos considerados muy graves, que serán para aquellos propietarios o terceros que arrojen cualquier tipo de residuo a los solares o parcelas vallados, aquellos que incumplan la orden de ejecución dictada por el órgano competente de los trabajos necesarios para mantener los solares, parcelas u obras que supongan más de una infracción grave o la conjunción de una grave y alguna leve, o el incumplimiento de la orden de ejecución dictada por el órgano competente de los trabajos necesarios para mantener los terrenos, parcelas y solares en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público.

El concejal de Urbanismo, Ángel Albaladejo, ha explicado durante la sesión plenaria que “se ha mejorado la redacción y regulación de las infracciones, y las características que las regulan” y ha detallado los criterios por los que se impondrán las sanciones, porque “hasta ahora, toda la carga subjetiva de valoración e imposición de las sanciones económicas, quedaba en manos del instructor del expediente, práctica que queremos erradicar con esta nueva ordenanza”, ha dicho.

La cesión de solares particulares para uso de aparcamiento público, también aparece en esta nueva ordenanza, y se trata de regular cómo los propietarios de los solares pueden cederlos al Ayuntamiento para que se utilice como aparcamiento público, haciéndose cargo la administración de su limpieza y mantenimiento, y aplicando una bonificación en el recibo del IBI del propietario.

La propuesta ha salido adelante con los votos del PP, que gobierna en el municipio, mientras que PSOE y Cs se han abstenido y Vecinos por el Pilar ha votado en contra.