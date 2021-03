Un juzgado procesa al alcalde socialista de Los Montesinos por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación

Entre las posibles irregularidades supuestamente consentidas por el primer edil que incluyen tres asuntos principales se encuentran las relativas a la discoteca Revival, que desde 1991 dispone de licencia municipal para la instalación de una actividad de disco-pub en una nave destinada a almacén agrícola. Está enclavada en suelo no urbanizable, dentro de la zona de especial protección del Paraje Natural de Las Lagunas de La Mata y Zona de Especial Protección para las Aves. En 1993 se denegó también una Declaración de Interés Comunitario pero el Ayuntamiento no realizó "ninguna actividad tendente al restablecimiento de la legalidad urbanística infringida". Por el Tribunal Contencioso Administrativo número 1de Elche se dictó sentencia en 2005 en la que instaba a adoptar las medidas necesarias para el restablecimiento de la legalidad urbanística sin que tampoco se haya adoptado medida alguna. La discoteca dejó su actividad, al margen del procedimiento legal, ante las continuas sanciones de la Generalitat Valenciana, y en ningún caso podría legalizar su puesta en marcha de nuevo al ubicarse en un espacio protegido.

Otro de los asuntos investigados es la falta de actuación de Butrón ante la construcción y funcionamiento de una nave en suelo rústico, de una de las empresas de suministros de construcción más importantes de la comarca. En octubre de 1987, se construyó en la pedanía de Los Pérez, con licencia del Ayuntamiento de Almoradí, una planta de prefabricados de hormigón, sobre un suelo de más de once mil metros y con una nave que ocupaba 6.000. En enero de 2000 el Ayuntamiento de Los Montesinos concedió licencia para la puesta en funcionamiento de la planta y cedió los derechos de la licencia, pese al cambio de titularidad, a la nueva mercantil, cuando la empresa anterior se había extinguido en 1996. El terreno seguía siendo rústico. La Generalitat sin embargo rechazó la legalización de la industria a través de una declaración de interés comunitario (DIC) en 2002, aunque el Ayuntamiento presidido por José Manuel Butrón (PSOE) concedió licencia de obras para ampliar las instalaciones.

La Asociación de Vecinos "Los Pérez" procedió a denunciar los hechos y en 2006 el Ayuntamiento ordenó la demolición de las obras, pero sin imponer multas coercitivas, ni tramitar ningún expediente sancionador. A raíz de una resolución del Sindic de Greuges en la que instaba al Ayuntamiento a que cumpliera su propio decreto de demolición, Butrón, según el auto de la jueza, ordenó la elaboración de un informe mediante el que se comunicó que la empresa tenía concedida licencia municipal y declaración de interés comunitario, pese a carecer de ambos y que el expediente de disciplina urbanística había desaparecido. La empresa, en este caso podrá acogerse a la nueva legislación que avala la legalización de actividades industriales fuera de ordenación, si supera el nuevo procedimiento reglado en la LOTUP para estos casos.

Por otra parte, el juzgado ha investigado por qué no se ha llevado a cabo la orden de demolición de 17 chalets construidos de forma ilegal, con expedientes que han sido archivados sin comprobar si se ha cumplimentado la orden de demolición. Se trata, la mayoría, de viviendas, ampliaciones o edificaciones en suelo no urbanizable. Una de ellas es propiedad de un exconcejal que con su voto dío la mayoría a Butrón para alcanzar la Alcaldía en 1991. Propietario familiar directo de la actual tesorera del Ayuntamiento. Entre otros dueños también figuran familiares del propio alcalde.

Ni Butrón, uno de los alcaldes más veteranos en la provincia de Alicante que encadena seis mandatos con mayoría absoluta, ni su equipo de gobierno que conocen la resolución judicial, se han pronunciado sobre este asunto. En septiembre de 2020 se limitaron a asegurar que este procedimiento se había archivado, algo que no era cierto. Fue cuando el mismo juzgado de Instrucción 2 que lleva la causa urbanística confirmó la apertura de juicio oral a Butrón por acoso laboral, cohecho y prevaricación en un procedimiento que está pendiente de señalamiento de la vista. En esta causa también está implicada la teniente alcalde Ana Belén Juárez

El PSOE tampoco ha llegado a pronunciarse sobre la situación judicial de este alcalde, doblemente procesado, modificando su criterio sobre cuándo considera que un primer edil debe apartarse de su cargo cuando está implicado en causas judicales. Inicialmente el criterio del partido es que debe apartarse cuando se abre juicio oral, pero en el caso del acoso laboral (un delito continuado contra la integridad moral), cohecho y prevaricación aseguró que "no era corrupción".