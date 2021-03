El PP expedienta al alcalde de Orihuela tras ser imputado por cobrar sin trabajar

El PP ha abierto un expediente informativo al alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, después de que INFORMACIÓN desvelara su imputación en el marco de la investigación que abrió la Fiscalía por su trabajo como asesor de Sanidad entre los años 2007 y 2013, una actividad que a Anticorrupción no consta que se realizara pero por la que el regidor cobró más de 200.000 euros. La apertura del expediente está reflejada en los estatutos del partido y «así es como se ha obrado desde la dirección del PP en Alicante», precisaron.

Desde el partido añadieron que el momento procesal actual es importante para que Bascuñana pueda explicarse y defenderse, «algo a lo que tiene absoluto derecho a partir de ahora, que es cuando podrá dar todas las explicaciones al juez». Así, la dirección provincial apela a la presunción de inocencia y confía en la Justicia para que «se aclaren los hechos investigados conforme marquen los tiempos judiciales y sin dejar en ningún momento de trabajar por Orihuela y por los oriolanos».

El coordinador general del PP de la provincia, Juan Francisco Pérez Llorca, indicó que tras la apertura del expediente «vamos a esperar a que continúe un proceso judicial que acaba de iniciarse y a que el alcalde declare y dé sus explicaciones. Le apoyamos y creemos en su inocencia. Ahora hay que esperar a que se cumplan los plazos y escuchar su declaración», añadió. Pérez Llorca agregó que hay muchos cargos del PP que dejaron sus puestos al ser imputados y que luego no fueron declarados culpables.

«El partido ha asumido responsabilidades cuando ha tocado, y hay veces que se ha sido injusto con personas que hacían un gran trabajo y a las que se ha condenado fuera de los tribunales cuando jamás hubo una condena ni castigo por parte de un juez», dijo. Y recalcó que el PP «va a esperar a que este proceso continúe y dejar que el alcalde se defienda, igual que están haciendo desde otros partidos», y ha puesto como ejemplo el caso del PSPV-PSOE con el alcalde de Benejúzar y parte de sus concejales o con el alcalde de Los Montesinos, ambos ya procesados y a la espera del juicio.

Pérez Llorca explicó que estos casos afectan al PSOE, pero que también «lo vemos con Compromís, que no ha hecho nada con un cargo del Consell, como es José Luis Trenzanos, por las ayudas de Ximo Puig a su hermano». «En todos estos casos los que eran imputados se van a juicio y nadie del PSOE ni de Compromís ha actuado. Así que espero que se respete la presunción de inocencia de Bascuñana y más cuando aún no ha podido defenderse», zanjó.

José Aix, portavoz de Ciudadanos en el gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, se mostró prudente. Cs sostiene con su apoyo el gobierno de coalición PP-Cs. y hace solo unos meses aseguraba públicamente que si Bascuñana era imputado por este asunto le retirarían su apoyo.

Aix concretó que la imputación es una «muy mala noticia para Orihuela, nos preocupa cómo puede afectar a nuestra relación con el PP, pero hay que dejar muy claro que el problema ahora mismo lo tiene el señor Bascuñana y el PP». Y remarcó: «No conocemos más que lo que hemos visto en prensa, por eso en primer lugar toca ser prudentes y ver con precisión el alcance de la resolución judicial. Son ellos (el PP), los que tienen que estar preocupados y los que tienen que abordar la situación con celeridad y responsabilidad. Pero por respeto y sin conocer las diligencias solo podemos esperar qué decisiones toma su partido».

Por su parte, el grupo socialista en el Ayuntamiento de Orihuela exigió la dimisión de Bascuñana tras publicar este diario que ha sido citado a declarar como investigado «al entender que podría haber cometido un delito de malversación de caudales al estar recibiendo un sueldo público» y «no acudir al puesto de trabajo para el que lo contrataron». Así la portavoz socialista, Carolina Gracia, ha asegurado: «Esto no nos sorprende, el problema es que ni Bascuñana ni quienes lo mantienen como alcalde han ejercido su responsabilidad, esto ya no es solo una cuestión política, hoy la situación judicial de Bascuñana lo inhabilita para continuar».

La alternativa de Cs

Respecto a la situación municipal Gracia dijo que «esto evidentemente desestabiliza la acción del Gobierno y estamos en un momento en que lo importante es la gestión y el intento continuo para que Orihuela salga cuanto antes de esta crisis económica y social que estamos viviendo, la ciudadanía no puede estar a la espera de que Bascuñana resuelva su situación judicial así que entendemos que si de verdad mira por el bien de Orihuela ha de dimitir».

Desde el PSOE insisten en que «Cs ha preferido esperar antes que conformar una alternativa a Bascuñana, pero hoy se le ha acabado el tiempo, ahora ya es la justicia quien investiga la acción de Bascuñana y no pueden ni deben esperar un minuto más».

Bascuñana: «La investigación se basa en una falacia»

El primer edil asegura que «hay intereses en que la gente de bien no esté en política»

«La investigación se basa una absoluta falacia y una absoluta mentira y tiene que terminar como corresponde, aclarándose». El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, realizó estas declaraciones en un vídeo colgado en su perfil de Facebook, sin atender a los medios de comunicación que le pidieron una valoración, ni distribuir esas declaraciones grabadas en su despacho de Alcaldía. Bascuñana ha sido imputado en el marco de las diligencias que tratan de esclarecer si cobró como asesor de la Conselleria de Sanidad durante seis años sin acudir a trabajar, por un presunto delito de malversación. Durante ese periodo percibió más de 200.000 euros.

La investigación iniciada por la propia Conselleria de Sanidad, acabó en la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez ha elaborado una denuncia con la diligencias practicadas durante los últimos meses y que ha remitido a los juzgados de Orihuela, que ha comenzado a citar a testigos y al imputado. Bascuñana señaló en esta intervención de algo más de un minuto que «está claro que hay intereses en que la gente de bien no estemos en política. En poner las cosas difíciles a los que decidimos estar en política. Esta (la imputación que se ha conocido ahora) es una cuestión que no es novedosa y la Fiscalía (Anticorrupción) lleva investigando mucho tiempo».

Y subrayó que «van sacando los medios de comunicación las noticias que consideran según les interesa». «No hay nada nuevo», insistió el primer edil poco después de conocer que ha sido citado a declarar con asistencia letrada en calidad de investigado (imputado) durante el mes de abril. El portavoz del equipo de gobierno del PP, Rafael Almagro, negó que el alcalde estuviera imputado.

Bascuñana reiteró que «ha estado trabajando más de 30 años como médico. También ese periodo en el que dicen. He hecho lo que se me ha mandado como trabajador de la Conselleria de Sanidad y he estado donde se me ha mandado». «Pase lo que pase, le pese a quien le pese, estoy aquí para defender los intereses de los oriolanos, que son los que me pusieron aquí y voy a seguir defendiéndoles hasta las últimas consecuencias», subrayó.