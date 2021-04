Cambiemos Orihuela ha vuelto a insistir en lo que valoran como "el caos y negligencias sistemáticas relacionadas con la gestión política del área de contratación. «Los problemas se remontan a la legislatura pasada, pero, desde 2019 ha habido problemas, lentitud y negligencias con numerosas áreas: gestión del centro de mayores; escuelas infantiles; instalaciones deportivas en la costa; centro Oriol...y ahora también el centro de protección animal». Un problema que atribuyen a la voluntad política de «condicionar la política de contratación a la agenda política del alcalde en lugar a las necesidades del municipio» señala Carlos Bernabé, concejal de Cambiemos Orihuela

La caducidad de la gestión del Centro de Protección Animal implica, según recuerda la formación, que la Asociación Asoka lo continúe gestionando fuera de contrato y recibiendo pagos contra factura, pagos que llevarán reparo y, por tanto, pueden eternizarse hasta llegar a materializarse. «Por eso, además de pedir acceso a toda la información, exigimos al alcalde que dé la cara, asuma su responsabilidad y lleve a cabo un protocolo que agilice los pagos de las facturas a Asoka», ha recalcado María G. Sandoval, también concejala de Cambiemos.

En ese sentido, Cambiemos Orihuela recuerda que la situación de bloqueo en un nuevo contrato siempre penaliza más a una asociación que a una gran empresa. «Ralentizar el pago de facturas a grandes empresas como Eulen, Clequali o Doalco —por citar algunas de las que están engullendo grandes contratos— no es tan grave como ralentizarlo para asociaciones, dado que éstas no tienen “riñón” económico sobre el que resistir la asfixia de la Administración». Y, no hay que olvidar, el daño que produce a las arcas de Orihuela el pagar facturas con retraso. Implica tener que pagar intereses de demora por los días que se supera el plazo máximo legal de pago a proveedores, lo que influye en tener menos recursos disponibles para otras actuaciones necesarias.

La Concejala de Cambiemos recuerda que, «la labor de Asoka en el Centro de Protección Animal está siendo encomiable y de enorme valor para el municipio, de hecho si eso es así es gracias, en buena medida, a que es una asociación cuyo principal objetivo es el bienestar animal, no una gran empresa cuyo único fin sería maximizar el lucro, por eso mismo es urgente desarrollar medidas para no asfixiarla».

En relación a este problema cabe señalar que en el pasado pleno se aprobó la moción que elevó la formación. Uno de sus puntos de acuerdo recogía la necesidad de aumentar los recursos en materia de gestión de colonias felinas, una parte importante de esta tarea la realiza Asoka. «Nos preocupa que el proyecto CES pueda quedar en suspenso ante la falta de recursos y se agraven los conflictos entre voluntarias y el vecindario ante el aumento de felinos en la zona».