Molins pide alumbrado en las veredas frente a los robos en viviendas

Vivir en los diseminados de las pedanías de Orihuela tiene muchas ventajas. Calidad de vida, cero aglomeraciones, los servicios de la ciudad cerca, tranquilidad y en muchas de ellas, huerta tradicional. Pero se quedan cortas de servicios básicos. Es lo que ocurre en algunas de las veredas de Molins en las que vecinos de Orihuela y otras zonas de la Vega Baja se han instalado en los últimos años. No cuentan con suficiente alumbrado público.

Vecinos de esta pedanía llevan reclamando desde hace años completar los puntos de luz para aumentar además la seguridad frente a los robos en viviendas. El último robo se produjo hace unos días en la vereda del Marqués, donde al menos trescientos metros de su tramo final carece de puntos de alumbrado. Esa dotación no solo es necesaria para los nuevos residentes, también daría seguridad vial a los propietarios de los bancales. Además de esta zona el pedáneo de Molins recibe peticiones desde hace años de vecinos que viven de forma permanente en las veredas del Cementerio, Serranos o la que une La Campaneta con Bigastro. Un problema añadido es que una de las viviendas - en toda la huerta no solo en Molins- están fuera de ordenación aunque sí que han sido dotadas de luz y agua. Y el Ayuntamiento, que antes no ponía limitaciones a asfaltados y alumbrados, sin considerar si las dotaba en suelo rústico, accesos públicos o privados, es ahora más riguroso con el cumplimiento de la legislación urbanística.

Ante las reclamaciones, el pedáneo Reyes Esquiva Mazón, explica a INFORMACIÓN que las mejoras, que están comunicadas dependen de su incorporación a un presupuesto que ahora está prorrogado. Y de la planificación y disponibilidad de medios del concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera (Ciudadanos).