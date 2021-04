El equipo humano de la Concejalía de Comercio y Consumo de Pilar de la Horadada trabaja "a un ritmo frenético desde hace meses, y en especial estas últimas semanas", para tramitar las solicitudes del centenar de autónomos que han presentado la documentación para recibir las ayudas del Plan Resistir, según una nota del equipo de gobierno. En las denominadas ayudas Paréntesis impulsadas por la Generalitat Valenciana, la administración autonómica ha sufragado 429.961 euros, la Diputación Provincial de Alicante pone 154.786 euros, y el propio Ayuntamiento que ha dotado 103.191 euros, lo que hace un total de 687.938,00 euros para destinarlo a ofrecer ayudas económicas a autónomos y microempresas que desarrollan su actividad en los sectores que se han visto más afectados por las medidas de contención de la pandemia originada por la Covid-19.

José Antonio Martínez Delgado, concejal de comercio, ha explicado que tan sólo 12 días después de que se abriera el plazo para presentar solicitudes, y una vez que han sido examinadas y comprobadas por los técnicos municipales, “el Ayuntamiento hará efectivo el pago mediante transferencia bancaria de los primeros 70.287,83 euros que llegarán a 30 autónomos de Pilar de la Horadada”. Están en fase de tramitación otras 67 solicitudes al Plan Resistir, y “todavía esperamos recibir más porque el plazo está abierto hasta el próximo lunes 12 de abril”, explica Martínez.

Sobre la polémica desatada en los últimos días acerca de la lentitud en la tramitación de las ayudas del Plan Resistir por aquellos municipios gobernados por el Partido Popular, el concejal José Antonio Martínez ha dicho que “en Pilar de la Horadada se aprobaron las bases con un pleno extraordinario cuando estaban bien preparadas, y ahora las estamos tramitando en un tiempo récord con los recursos que tenemos” por lo que Martínez piensa que el retraso no tiene nada que ver con quién gobierne, sino con los recursos que disponga cada Ayuntamiento para sacar adelante este tipo de convocatorias sobrevenidas por otras administraciones superiores, “que se solapan con las que desde el propio Ayuntamiento estamos lanzando continuamente. Es como si nosotros alegáramos continuamente que la Generalitat no ha pagado a la empresa constructora del nuevo instituto 5 de las 7 certificaciones que tienen presentadas, cuando el Consell tiene el dinero, y no tienen medios humanos para tramitarlo, debiendo en la actualidad 1.685.208,76 euros que corresponden a las certificaciones desde noviembre de 2020 hasta la última de marzo de 2021. Están intentando politizar desde la Generalitat temas de tanta relevancia como la educación o en este caso las ayudas a PYMES y autónomos", ha añadido el concejal.

El Consell anunció que Pilar de la Horadada llevaba un retraso en la convocatoria, "y que pagarían en mayo, información que ha sido desmentida por el propio concejal al hacer público que ya se están pagando los primeros 70.287,83 euros de las primeras 30 solicitudes aprobadas".

Ayudas a otros sectores excluidos

La concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, Mari Carmen Gracia, ya informó en el pleno extraordinario de aprobación del Plan Resistir, ayudas Parentésis, que las ayudas se están dando a los sectores que la Generalitat impuso, que "suponen -advierte- una minoría en el tejido empresarial del municipio, y que tan sólo alcanzarían a un 6% de los censo empresarial, ya que habían dejado fuera multitud de actividades y sectores que también habían sufrido la pandemia, y que estaban reclamando ayudas.

Los técnicos municipales estaban elaborando unas bases de ayudas para que aquellos sectores y actividades que no pudieran optar a las ayudas del Plan Resistir, recibieran una ayuda similar, bien con los excedentes de este plan, o con recursos económicos propios del Ayuntamiento pilareño.

"El problema", indica el concejal, ha sido que desde la Generalitat Valenciana se informó a los ayuntamientos de que, en el caso de aprobar la concesión de ayudas a favor de otros sectores no incluidos en el Plan Resistir, "deberán acreditar que estos sectores han sido afectados por la pandemia con carácter general, lo que dificulta sobremanera desarrollar esta opción porque el consistorio no dispone de esos datos".

Mari Carmen Gracia argumenta que, desde el Ayuntamiento, “pedimos a la Generalitat Valenciana que nos agilice los trámites para alcanzar a los sectores que ellos han olvidado, porque nosotros ya tenemos prevista la manera de destinar dinero a estos sectores económicos que también han sufrido la pandemia”.

Pilar de la Horadada pretende dar ayudas a los sectores que el Gobierno de España y la Generalitat ha dejado fuera, como son la fabricación de conservas de pescado, comercio menor de instrumentos de música, academias, profesores y personal docente de enseñanzas educativas, fisioterapeutas, ópticos, optometristas, podólogos, masajistas, dietistas, ortopedias, carpinteros, talleres mecánicos, fabricación de muebles, perfumerías, droguerías, papelerías, ferreterías, floristerías, guarderías y peluquerías. “Nadie se acuerda de ellos, pero en nuestro pueblo son muchos, y también tienen derecho a recibir ayudas”, ha explicado Mari Carmen Gracia.