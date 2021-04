Torrevieja "humaniza" la vacunación masiva con estampas turísticas y música de fondo en el CMO

Un recinto que ha pasado en un año de ser el principal punto de encuentro de la gente mayor de Torrevieja, de hecho es conocido como macrodiscoteca de la Tercera Edad, a ser el lugar de vacunación de muchos de sus usuarios-.

El Ayuntamiento ha vaciado de mesas y sillas la planta baja y ha habilitado 8 boxes para la vacunación, que podrían ampliarse a 16 si llegaran más vacunas y una enorme sala de espera con vistas a paneles de promoción turística de la ciudad. Los citados están siendo atendidos por 21 profesionales -1 médico, 8 administrativos, 8 enfermeros y 4 auxiliares de enfermería-.

Hoy en el inicio de la vacunación estaban presentes el alcalde Eduardo Dolón, el director de Atención Primaria, Hipólito Caro, la edil de Sanidad, Diana Box y -en esta ocasión- la comisionada en funciones del departamento Julia López, que ha agradecido el despliegue municipal realizado en tiempo récord porque la comunicación de la Generalitat llegó al municipio el pasado jueves. El Ayuntamiento ha invertido 14.000 euros en un contrato de urgencia para adecuar el recinto. El municipio no ha especificado si los paneles y carteles de separación con motivos turísticos se han pedido expresamente para esta vacunación. Tanto el departamento de salud como el comisionado han indicado sobre los errores en las citaciones que Salud Pública está depurando los datos y que una vez que termine la vacunación de esta semana realizará una acción para intentar avisar de nuevo tanto a los vecinos que no haya podido localizar como a quienes inicialmente no se han querido vacunar y hayan cambiado de opinión. Tanto la comisionada en funciones como Ribera han indicado que es muy importante tener actualizados los datos de la tarjeta SIP, algo que se puede hacer en línea con la Generalitat o en la app de Yo Salud.

La incidencia acumulada de positivos en el departamento sigue en mínimos con solo 21 casos por cada cien mil habitantes aunque Sanidad no suma los contagios de personas desplazadas.

Hasta hace una semana el departamento de Torrevieja estaba a la cola en porcentaje de vacunación en proporción a su población asistida -en torno a 160.000 personas-. En estos momentos la incidencia acumulada de contagios es una de las más reducidas del país y a lo largo de la última semana solo se han registrado 21 positivos y la incidencia acumulada sigue en 21,4 casos por cada cien mil habitantes. El área sanitaria no incorpora en sus datos los contagios que detecta en en su zona de influencia de personas procedentes de otros departamentos y áreas de salud. Algo que distorsiona la dimensión real de la incidencia, en espacial tras periodos vacacionales o puentes.

El departamento cree que se producirá un repunte importante en las próximas semanas tras unos días en los que hostelería y otras zonas de encuentro han tenido mucha actividad. Además Orihuela Costa, Rojales, Guardamar o Pilar de la Horadada han recibido turismo nacional que ha incumplido el cierre perimetral, en especial por familias llegadas desde Madrid, aunque ese incumplimiento ha sido mucho más reducido que en otros puentes o periodos vacacionales del último año.