Los ecologistas advierten del impacto ambiental de una pista abierta por el Ayuntamiento de Los Montesinos en la laguna de Torrevieja

La Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) se ha dirigido al Ayuntamiento de Los Montesinos y a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica con motivo de la apertura de una pista junto a la laguna de Torrevieja.

Según informa AHSA, durante el pasado invierno el Ayuntamiento de Los Montesinos realizó unas obras de ensanchamiento en un camino que bordea los límites del Parque Natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja. El municipio ensanchó un tramo de más 500 metros, convirtiendo un antiguo camino que por la falta de uso se había convertido en una estrecha senda que cruzaba los carrizales y saladares de ese sector de la laguna de Torrevieja, en una pista por la que estaban accediendo vehículos todoterreno y quads.

Durante la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural, celebrada en diciembre de 2020, el representante de los grupos de conservación de la naturaleza, perteneciente a AHSA, llamó la atención sobre el impacto que está obra estaba teniendo en los valores ambientales de este sector de la laguna de Torrevieja, debido a que se trata de una importante zona de nidificación de especies protegidas. Además, solicitó a la representante del Ayuntamiento de Los Montesinos que se instalará algún dispositivo que impidiera la entrada de vehículos a motor al camino.

En marzo de este año, pocos días antes del inicio de la temporada reproductora, el grupo ecologista pudo comprobar que no solamente no se había tomado ningún tipo de medidas que impidieran el paso de vehículos a motor, si no que se estaban instalando varios tubos de drenaje que atraviesan diferentes puntos del mencionado camino para evitar que se encharque.

Ante esta "situación y con el objetivo de proteger de molestias" a la fauna protegida que nidifica en este sector de la laguna de Torrevieja, AHSA ha instado, tanto al Ayuntamiento de los Montesinos como a la Dirección del Parque Natural a que se cierre el acceso de vehículos a motor al camino y se adecue la actuación proyectada a los valores medioambientales de la zona afectada, evitando la canalización de escorrentías de la zona húmeda.